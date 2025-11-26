আইবিসিএফ টাস্ক কমিটির ৪৩তম সভা অনুষ্ঠিত
ইসলামিক ব্যাংক কনসালটেটিভ ফোরাম বা আইবিসিএফের টাস্ক কমিটির ৪৩তম সভা সম্প্রতি শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় আইবিসিএফ টাস্ক কমিটির চেয়ারম্যান ও শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোসলেহ্ উদ্দীন আহমেদ সভাপতিত্ব করেন। ব্যাংকটির এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন আইবিসিএফের অনারারি সচিব নূরুল ইসলাম খলিফা। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন টাস্ক কমিটির সদস্য ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ওমর ফারুক খান, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) মো. রাফাত উল্লা খান, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের প্রশাসক বদিউজ্জামান দিদার, ইউনিয়ন ব্যাংকের প্রশাসক মোহাম্মদ আবুল হাসেম, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকের সহযোগী প্রশাসক মো. কাউসার পাঠান, এক্সিম ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল আজিজ, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নাজমুস সাদাত, প্রাইম ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এম নাজিম এ চৌধুরী, ঢাকা ব্যাংকের জ্যেষ্ঠ নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট টিপু সুলতান প্রমুখ।