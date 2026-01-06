করপোরেট সংবাদ

মেটলাইফ সেরা এজেন্সিকে পুরস্কার দিয়েছে

বাণিজ্য ডেস্ক
নোয়াখালীর মাইজদী কোর্ট মেইন রোডের সুমন এজেন্সি মেটলাইফ বাংলাদেশের ২০২৫ সালের ‘এজেন্সি অব দ্য ইয়ার’ শীর্ষক পুরস্কার পেয়েছে। এক অনুষ্ঠানে মেটলাইফ বাংলাদেশের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা আলা আহমদ ব্রাঞ্চ ম্যানেজার সফি উল্ল্যাহকে পুরস্কারের ট্রফি তুলে দেনছবি: মেটলাইফ

মেটলাইফ বাংলাদেশ দেশের সেরা এজেন্সিকে সম্মানিত করেছে। ২০২৫ সালে ‘এজেন্সি অব দ্য ইয়ার’ শীর্ষক পুরস্কার পেয়েছে নোয়াখালীর মাইজদি কোর্ট মেইন রোডের সুমন এজেন্সি। এ নিয়ে এজেন্সিটি টানা দ্বিতীয়বারের মতো সারা দেশের সেরা এজেন্সির স্বীকৃতি পেল। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে মেটলাইফ বাংলাদেশ এ তথ্য জানিয়েছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সুমন এজেন্সির কার্যালয়ে আয়োজিত এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার সফি উল্ল্যাহ সুমনের হাতে ‘সেরা এজেন্সি ২০২৫’ ট্রফি তুলে দেন মেটলাইফ বাংলাদেশের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা আলা আহমদ। অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানটির অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এএমডি) জাফর সাদেক চৌধুরী; উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) আলা উদ্দিন ও কামরুল আনাম; সহকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. লুৎফর রহমান, আশরাফুল হক, মোহাম্মদ কামরুজ্জামানসহ অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জীবনবিমা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, ডিজিটাল প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার, সন্তোষজনক গ্রাহকসেবা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি ২০২৫ সালে দেশের সব এজেন্সির মধ্যে সর্বোচ্চ ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ সুমন এজেন্সিকে এই সম্মাননা দেয় মেটলাইফ বাংলাদেশ। সফি উল্ল্যাহ সুমন ২০০৮ সালে মেটলাইফে ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসোসিয়েট হিসেবে যোগ দেন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
করপোরেট সংবাদ থেকে আরও পড়ুন