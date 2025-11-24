করপোরেট সংবাদ

গ্রি বাংলাদেশের পার্টনারস মিট অনুষ্ঠিত

বাণিজ্য ডেস্ক
বৈশ্বিক ব্র্যান্ড গ্রি গ্লোবাল বাংলাদেশের পার্টনারস মিট সম্প্রতি রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রতিষ্ঠানটির বৈশ্বিক ও বাংলাদেশ কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত শীর্ষ ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেনছবি: গ্রির সৌজন্যে

বৈশ্বিক ব্র্যান্ড গ্রি গ্লোবালের বাংলাদেশের পার্টনারস মিট সম্প্রতি রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন গ্রি গ্লোবালের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রেসিডেন্ট কেভিন বাই। দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন প্রতিষ্ঠানটির দেশের সব অংশীজন ও আমন্ত্রিত অতিথিরা। এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শুরুতে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান মো. নুরুন নেওয়াজ অংশীজন ও আমন্ত্রিত অতিথিদের স্বাগত জানান। এ সময় তিনি বলেন, ‘দেশের ইলেকট্রনিকস খাতকে এগিয়ে নিতে গ্রির সঙ্গে প্রযুক্তি শেয়ারিং মাধ্যমে কাজ করছে ইলেক্ট্রো মার্ট গ্রুপ। দেশের ক্রমবর্ধমান এসির চাহিদা পূরণ এবং সাশ্রয়ী মূল্যে বিশ্ব মানের পণ্য সরবরাহের জন্য নারায়ণগঞ্জে নিজস্ব কারখানায় গ্রির পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন করছি আমরা।’

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. নুরুল আমিন, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) মোহাম্মদ নুরুচ্ছাপা ও মো.নুরুল আফছার। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন ইলেক্ট্রো মার্ট গ্রুপের পরিচালক মোহাম্মদ সাজ্জাদ উন নেওয়াজ, নুরুল আজিম সানি, সিনথিয়া কায়নাথ নুর, গ্রি গ্লোবালের সহকারী মহাব্যবস্থাপক (এজিএম) রাইয়ান ঝাং এবং গ্রি গ্লোবালের কর্মকর্তা মিস এমবারসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

