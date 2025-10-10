করপোরেট সংবাদ

অর্থ পাচার রোধ বিষয়ে উপায়ের কর্মশালা

বাণিজ্য ডেস্ক
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউসিবি) মোবাইল আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান ‘উপায়’ আয়োজিত বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ইউসিবি ও বিএফআইইউর কর্মকর্তাদের সঙ্গে অংশগ্রহণকারীরা। ইউসিবির প্রধান কার্যালয়ে।ছবি: ইউসিবি

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) সহযোগিতায় ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউসিবি) মোবাইল আর্থিক সেবাদাতা (এমএফএস) প্রতিষ্ঠান ‘উপায়’ আয়োজিত ‘ফোরটিফাইং দ্য ডিজিটাল ফ্রন্টিয়ার’ শিরোনামে দিনব্যাপী একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করেছে। ইউসিবির প্রধান কার্যালয়ের লার্নিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় উপায়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ইউসিবি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। এতে বলা হয়, বিএফআইইউর বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিদল পরিচালিত এই কর্মশালায় মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে প্রাসঙ্গিক আইনগত কাঠামো, জালিয়াতি ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকি এবং প্রতিরোধমূলক কৌশলসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্দেশনা প্রতিপালন, কর্মীদের সক্ষমতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আর্থিক খাতে সততা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখার লক্ষ্যে কর্মশালাটির আয়োজন করা হয়।

