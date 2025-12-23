এনআরবি ব্যাংকের ১২তম বার্ষিক সাধারণ সভা
এনআরবি ব্যাংকের ১২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সম্প্রতি ঢাকার একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় ব্যাংকের গত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন, লভ্যাংশ ও চলতি ২০২৫ সালের জন্য বহিঃনিরীক্ষক ও করপোরেট গভর্ন্যান্স নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাঁদের সম্মানী অনুমোদন করা হয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এনআরবি ব্যাংক এ তথ্য জানিয়েছে।
ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান ইকবাল আহমেদের সভাপতিত্বে হাইব্রিড পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত এ সভায় স্বতন্ত্র পরিচালক, উদ্যোক্তা ও শেয়ারহোল্ডারগণ সশরীর বা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে অংশ নেন।
সভায় ব্যাংকের নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান মো. কামরুল ইসলাম চৌধুরী, নিরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান এ কে এম মিজানুর রহমান ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান শেখ মো. সেলিম; স্বতন্ত্র পরিচালক ফেরদৌস আরা বেগম ও এস কে মতিউর রহমান; ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও)
তারেক রিয়াজ খান; এনআরবি ব্যাংক সিকিউরিটিজের চেয়ারম্যান এম বদিউজ্জামান এবং কোম্পানি সচিব মো. রেজাউল করিম উপস্থিত ছিলেন।