চুক্তি সই, এনসিটি পরিচালনা করবে ডিপি ওয়ার্ল্ড

চুক্তি সই, এনসিটি পরিচালনা করবে ডিপি ওয়ার্ল্ড
চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) পরিচালনায় দুবাইভিত্তিক ডিপি ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে ১৫ বছরের পিপিপি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার আগারগাঁওয়ে নৌপরিবহনমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম ও ডিপি ওয়ার্ল্ডের চেয়ারম্যান এসা কাজিমের উপস্থিতিতে এ চুক্তি হয়। ডিপি ওয়ার্ল্ড ৬০০ কোটি টাকা অগ্রিম ফি এবং ১ হাজার কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ করবে; মালিকানা থাকবে চট্টগ্রাম বন্দরের কাছেই। বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতি কনটেইনার হ্যান্ডলিং আয়ের ৬৭ শতাংশ পাবে।