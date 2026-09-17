গ্রাহকবান্ধব সুদের হার ও দ্রুত অনুমোদন সুবিধা

বিভিন্ন পেশার গ্রাহকদের জন্য ট্রাস্ট ব্যাংকের অটো লোনে কী ধরনের বিশেষ ক্যাটাগরি রয়েছে?
আহসান জামান চৌধুরী: আমরা রিস্ক-বেসড ও কাস্টমার-সেগমেন্টভিত্তিক অর্থায়ন অনুসরণ করি। সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য রয়েছে অগ্রাধিকারমূলক সুদের হার ও দ্রুত অনুমোদন সুবিধা। করপোরেট পেশাজীবীদের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের প্রোফাইল বিবেচনায় প্রেফারেনশিয়াল সুবিধা দেওয়া হয়। আর নিজস্ব বাসস্থানের মালিক এমন সাধারণ গ্রাহকদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ৫ শতাংশ ডেট বার্ডেন রেশিও (ডিবিআর) সুবিধা দেওয়া হয়।
গ্রিন ব্যাংকিংয়ের অধীন ইভি ও হাইব্রিড গাড়িতে কী ধরনের ছাড় দেওয়া হচ্ছে?
আহসান জামান চৌধুরী: পরিবেশবান্ধব গাড়ি ব্যবহারে উৎসাহিত করতে আমরা প্রচলিত গাড়ির তুলনায় ইভি ও হাইব্রিড গাড়িতে ১ শতাংশ কম সুদের হারে বিশেষ অটো লোন দিচ্ছি। গ্রাহকদের গ্রিন প্রযুক্তিতে আগ্রহী করা ও সাসটেইনেবল মোবিলিটি তৈরি করাই আমাদের মূল লক্ষ্য।
প্রচলিত ও ইভি বা হাইব্রিড গাড়ির ক্ষেত্রে লোনের সর্বোচ্চ সীমা ও মেয়াদ কত?
আহসান জামান চৌধুরী: ইভি ও হাইব্রিড গাড়ির জন্য গাড়ির মূল্যের সর্বোচ্চ ৮০ শতাংশ বা ৮০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণসুবিধা রয়েছে। সাধারণ গাড়ির ক্ষেত্রে এটি সর্বোচ্চ ৬০ শতাংশ বা ৬০ লাখ টাকা। এ ছাড়া নতুন গাড়ির জন্য ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৬ বছর এবং রিকন্ডিশন্ড গাড়ির জন্য ৫ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে।
শোরুম টাই-আপে গ্রাহকদের বাড়তি কোনো সুবিধা দেন কি?
আহসান জামান চৌধুরী: পার্টনার শোরুম থেকে গাড়ি কিনলে গ্রাহকেরা বিশেষ সুদের হার, দ্রুত ঋণ প্রসেসিং এবং ১-২টি ফ্রি সার্ভিসিং পান। পাশাপাশি রিকন্ডিশন্ড গাড়ি ক্রয়ের পূর্বে গাড়ি ইন্সপেকশনে ট্রাস্ট ব্যাংকের কার্ডহোল্ডারদের জন্য ৩০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় সুবিধা রয়েছে।
ঋণ আবেদনের যোগ্যতা ও গ্যারান্টার শর্ত কতটা সহজ করা হয়েছে?
আহসান জামান চৌধুরী: চাকরিজীবী ও পেশাজীবীদের জন্য ন্যূনতম মাসিক আয় ৩০ হাজার টাকা এবং ব্যবসায়ীদের জন্য ৪০ হাজার টাকা। অটো লোনে গ্যারান্টার হিসেবে শুধু ১ জন (স্বামী বা স্ত্রী) হলেই চলে। কো-অ্যাপ্লিকেন্ট রাখা বাধ্যতামূলক নয়, তবে আয় বাড়িয়ে ঋণযোগ্যতা বাড়াতে চাইলে তা যুক্ত করা যায়।
কিস্তি পরিশোধ সহজ করতে ডিজিটাল ব্যাংকিং কীভাবে সহায়তা করছে?
আহসান জামান চৌধুরী: আমাদের ‘ট্রাস্ট মানি’ অ্যাপ ব্যবহার করে গ্রাহকেরা ২৪/৭ যেকোনো স্থান থেকে ঋণের কিস্তি শোধ করতে পারছেন। এমনকি বিইএফটিএনের মাধ্যমে অন্য ব্যাংক থেকেও ব্যাংকে না এসে সহজেই কিস্তি পরিশোধের সুযোগ রয়েছে।
স্মার্ট ও পরিবেশবান্ধব যাতায়াতব্যবস্থা তৈরিতে ট্রাস্ট ব্যাংকের ভাবনা কী?
আহসান জামান চৌধুরী: আমরা শুধু গাড়ি কেনার ঋণ দিতে চাই না; বরং টেকসই পরিবহনব্যবস্থার দিকে মানুষকে পরিচালিত করতে চাই। একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রিন ফাইন্যান্সিং ইকোসিস্টেম গড়ে তুলে পরিচ্ছন্ন ও স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণে ট্রাস্ট ব্যাংক অবদান রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।