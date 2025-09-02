তিন পোশাক কারখানার চার মালিকের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলে রেড নোটিশ জারির উদ্যোগ
শ্রমিকের বকেয়া পাওনা পরিশোধ না করে বিদেশে অবস্থান করা তিন তৈরি পোশাক কারখানার চার মালিকের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলে রেড নোটিশ জারির উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হলেন টিএনজেড গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) শাহাদাৎ হোসেন শামীম, ডার্ড গ্রুপের চেয়ারম্যান ইত্তেমাদ উদ দৌলাহ ও এমডি নাবিল উদ দৌলাহ এবং রোর ফ্যাশনের এমডি মামুনুল ইসলাম। শ্রম মন্ত্রণালয় আজ মঙ্গলবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গাজীপুরের শ্রম আদালত এবং ঢাকার প্রথম ও তৃতীয় শ্রম আদালতে দায়ের হওয়া মামলাকে ভিত্তি করে এ উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ বিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ‘শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার রক্ষায় আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যারা শ্রমিকদের প্রতি অন্যায় করবে, আমরা তাদের প্রতি কঠোর হব। শ্রম অধিকার লঙ্ঘন ও সংশ্লিষ্ট আইনগত অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলাগুলো চলমান রয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দেশে ফেরত এনে শ্রমিকদের বকেয়া বেতন-ভাতা দেওয়ার জন্য সরকার এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
কারখানার মালিকদের বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারি করার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ সদর দপ্তরের অতিরিক্ত ইন্সপেক্টর জেনারেলের (এনসিবি) সই করা চিঠির মাধ্যমে রেড নোটিশ জারির অনুরোধ ইন্টারপোল কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে।
শক্ত পদক্ষেপ নেওয়ায় শ্রম উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী বলেন, কারখানার মালিকদের শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার সম্পর্কে অসহযোগী বা অবহেলাজনিত আচরণ সহ্য করা হবে না। এ ধরনের কার্যকলাপের শাস্তি হওয়া দরকার।
জানা যায়, অভিযুক্ত তিন প্রতিষ্ঠানের বেশ কিছু কারখানা বন্ধ হলেও শ্রমিকের বকেয়া বেতন ও ক্ষতিপূরণ বাকি রয়েছে। তারা সরকারের কাছ থেকে ঋণ করে টাকা নিয়ে শ্রমিকের পাওনার একাংশ পরিশোধ করেছিল। সরকার এখন সেই টাকাও ফেরত পাচ্ছে না।