চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে জিডিপি প্রবৃদ্ধি বেড়ে সাড়ে ৪ শতাংশ

চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে জিডিপি প্রবৃদ্ধি বেড়ে সাড়ে ৪ শতাংশ
চলতি ২০২৫–২৬ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক, অর্থাৎ গত জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি হয়েছে সাড়ে ৪ শতাংশ। এর মানে হলো, গত জুলাই–সেপ্টেম্বর সময় পর্যন্ত আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় দেশের অর্থনীতির ৪ দশমিক ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) চলতি অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকের জিডিপির এই তথ্য প্রকাশ করেছে। তাতে এই চিত্র উঠে এসেছে। বিবিএসের তথ্য অনুসারে, চলতি অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে সাড়ে ৪ শতাংশ। গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের একই সময়ে এই প্রবৃদ্ধি ছিল ২ দশমিক ৫৮ শতাংশ।
জিডিপি প্রবৃদ্ধি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ছিল ২ দশমিক ৫৮ শতাংশ। দ্বিতীয় প্রান্তিকে এই হার বেড়ে হয় ৪ দশমিক ৪৪ শতাংশ। তৃতীয় প্রান্তিকে প্রবৃদ্ধি আরও বেড়ে ৫ দশমিক ৩৩ শতাংশে পৌঁছায়। কিন্তু সর্বশেষ প্রান্তিকে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অনেকখানি কমে গিয়েছিল। ওই প্রান্তিকে প্রবৃদ্ধি কমে হয়েছিল ২ দশমিক ৪৭ শতাংশ। সেই অবস্থান থেকে চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই–সেপ্টেম্বর)) ইতিবাচক প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরেছে দেশের অর্থনীতি।
সার্বিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি বিবিএস কৃষি, শিল্প ও সেবা—এই তিন খাতের জিডিপির আলাদা তথ্য প্রকাশ করে। তাতে দেখা যায়, গত জুলাই–সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে সবচেয়ে কম প্রবৃদ্ধি হয়েছে কৃষি খাতে। এই খাতের প্রবৃদ্ধি মাত্র ২ দশমিক ৩০ শতাংশ। এরপর সেবা খাতে প্রবৃদ্ধি ছিল ৩ দশমিক ৬৭ শতাংশ। আর শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬ দশমিক ৯৭ শতাংশ। শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধির ওপর ভর করেই মূলত সার্বিক প্রবৃদ্ধি বেড়েছে।
তবে ২০২৪–২৫ অর্থবছরের একই সময়ের (জুলাই–সেপ্টেম্বর) সঙ্গে তুলনায় কৃষি, শিল্প ও সেবা—তিন খাতেই জিডিপির প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। কৃষি খাতে গত অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে প্রবৃদ্ধির হার শূন্য দশমিক ৬০ শতাংশ নেতিবাচক ছিল। আর শিল্প খাতে ২০২৪–২৫ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে প্রবৃদ্ধি ছিল ৩ দশমিক ৫৯ শতাংশ। এ ছাড়া সেবা খাতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২ দশমিক ৯৬ শতাংশ।