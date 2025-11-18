অর্থনীতি

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে পুলিশের জন্য বডি ক্যামেরা আসবে: অর্থ উপদেষ্টা

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মাঠপর্যায়ে নিরাপত্তা জোরদার করতে ৪০ হাজার বডি ক্যামেরা কেনার সিদ্ধান্ত আগেই হয়েছিল। বডি ক্যামেরার সংখ্যা এখন কমিয়ে আনা হবে। সংসদ নির্বাচনের আগেই এসব বডি ক্যামেরা আসবে বলে জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ।

আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি ও অর্থনীতিবিষয়ক উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক শেষে অর্থ উপদেষ্টা সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।

অর্থ উপদেষ্টা বলেন, বডি ক্যামেরা নিয়ে অনেক পর্যালোচনা করা হয়েছে। আমরা পর্যালোচনা করে আসতে বলেছি। বডিক্যামটা আসবে, হয়তো এখন একটু যৌক্তিক হিসেবে আসবে। যেসব সেনসিটিভ (স্পর্শকাতর) জায়গা আছে, ওইখানে আমরা বডি ক্যামেরা সুপারিশ করেছি। সব জায়গায় বডি ক্যামেরা দিতে পারব না। এগুলো তদারক করার ব্যাপার আছে। নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আলাপ করে কেনা হবে।

আগে ৪০ হাজার বডি ক্যামেরা কেনার কথা ছিল, এখন সেটা কমবে কেন—এমন প্রশ্নের জবাবে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, সংখ্যাটা কমবে। তবে কত কমবে, তা এখন বলব না। যখন প্রস্তাব আসবে তখন জানা যাবে।

কবে নাগাদ কেনা হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, শিগগিরই। হয়তো পরের সপ্তাহে প্রস্তাব আসবে।

