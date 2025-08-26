অর্থনীতি

সংসার চালাতে কোন খাতে মাসে কত খরচ

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এলজিইডি মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে গতকাল এই গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

সুপারশপে কেনাকাটা করছেন একটি পরিবার

এ দেশে খাবার কিনতেই এখন মানুষকে আয়ের অর্ধেকের বেশি খরচ করতে হয়। একটি পরিবার প্রতি মাসে সংসার চালাতে যত টাকা খরচ করে এর মধ্যে চাল, ডাল, তেল-নুন, মাছ-মাংস ইত্যাদি কিনতে ৫৫ শতাংশের মতো খরচ হয়। এটি ধনী-গরিবনির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে একটি গড় হিসাব। যদিও গরিব পরিবারের জন্য খাবার কেনায় খরচ আরও বেশি, যা ৬০-৭০ শতাংশের বেশি হতে পারে।

বাকি খরচ হয় বাড়িভাড়া, শিক্ষা, চিকিৎসা ও যাতায়াতসহ অন্যান্য খাতে। গতকাল সোমবার বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) প্রকাশিত এক গবেষণায় প্রতি পরিবারে কোন খাতে গড়ে কত খরচ হয়, সেই চিত্র উঠে এসেছে।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এলজিইডি মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ‘ইকোনমিক ডায়নামিকস অ্যান্ড মুড অ্যাট হাউসহোল্ড লেবেল ইন মিড ২০২৫’ শীর্ষক এই গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। পিপিআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান হোসেন জিল্লুর রহমান গবেষণার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

দুই বছরের বেশি সময় ধরে দেশে মূল্যস্ফীতি ১০ শতাংশের বেশি ছিল। গত বছর জুলাই মাসে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১৪ শতাংশের ওপরে উঠে যায়, যা এক যুগের মধ্যে সর্বোচ্চ। তবে কয়েক মাস ধরে সার্বিক মূল্যস্ফীতি ১০ শতাংশের নিচে রয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) মূল্যস্ফীতির হিসাব করে থাকে। সংস্থাটির  হিসাব অনুসারে, একজন ভোক্তা প্রতি মাসে যত টাকা খরচ করেন তার মধ্যে ৪৭-৪৮ শতাংশ চলে যায় খাবার কেনায়।

কিন্তু পিপিআরসির গবেষণায় দেখা গেছে, একটি পরিবারের প্রতি মাসে যত খরচ হয়, তার মধ্যে খাবার কিনতে যায় ৫৫ শতাংশের মতো। এই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গবেষণার ফলাফলে খাবার কেনার খরচ সরকারি তথ্যের চেয়ে বেশি। এর মানে সাধারণ মানুষকে সংসার চালাতে গিয়ে খাবার কেনায় বেশি টাকা খরচ করতে হচ্ছে।

দুই বছরের বেশি সময় ধরে মূল্যস্ফীতির চেয়ে জাতীয় মজুরির হার কম। এর মানে আয়ের তুলনায় খরচ বেশি, যা প্রকৃত আয় কমাচ্ছে।

কোন খাতে কত খরচ

একটি পরিবার কোন খাতে কত খরচ করে, এর একটি চিত্র দিয়েছে পিপিআরসি। তাতে দেখা যায়, সার্বিকভাবে জাতীয় পর্যায়ে একটি পরিবারের মাসে গড় আয় ৩২ হাজার ৬৮৫ টাকা। খরচ হয় ৩২ হাজার ৬১৫ টাকা। অর্থাৎ সঞ্চয় নেই বললেই চলে।

সংসারের কিছু খরচ আছে প্রতি মাসেই হয়। কর, পোশাক ক্রয়, বাড়ি মেরামত, ঘোরাঘুরি ইত্যাদি খরচ বছরে এক-দুইবার হয়। সব খরচ মিলিয়ে পুরো বছরের খরচকে ১২ মাস দিয়ে ভাগ করে মাসিক খরচ বের করা হয়েছে। তবে অনিয়মিত খরচ বাদে প্রতি মাসে গড়ে ২১ হাজার টাকার মতো ব্যয় হয়।

প্রতি মাসে এমন খরচ কোন খাতে কত হয়, সেই চিত্র পিপিআরসির গবেষণা প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। সেখানে দেখা গেছে, একটি পরিবারের মাসের মোট খরচের প্রায় ৫৫ শতাংশ চলে যায় খাবার কেনায়। একটি পরিবার খাবার কিনতে মাসে গড়ে ১০ হাজার ৬১৪ টাকা খরচ করে।

এ ছাড়া শিক্ষায় ১ হাজার ৮২২ টাকা, চিকিৎসায় ১ হাজার ৫৫৭ টাকা, যাতায়াতে ১ হাজার ৪৭৮ টাকা, বাড়িভাড়ায় ১ হাজার ৯০ টাকা, পরিষেবায় ৮৫৩ টাকা, জ্বালানিতে ৭০৯ টাকা, টয়লেট্রিজে ৭০৭ টাকা, অভ্যাসগত চাহিদা পূরণে ৬৬৪ টাকা, গণমাধ্যম ও গণযোগাযোগে ৬৪৩ টাকা এবং অন্যান্য খাতে ৬৮৯ টাকা খরচ হয়।

শহরের পরিবারে আয় কমেছে, খরচ বেড়েছে

পিপিআরসির গবেষণায় দেখা গেছে, তিন বছরের ব্যবধানে শহুরে পরিবারগুলোর মাসিক আয় কমেছে, কিন্তু খরচ বেড়ে গেছে। শহরের একটি পরিবারের গড়ে মাসিক আয় ৪০ হাজার ৫৭৮ টাকা। খরচ হয় ৪৪ হাজার ৯৬১ টাকা। ২০২২ সালে শহরের একটি পরিবারের মাসিক গড় আয় ছিল ৪৫ হাজার ৫৭৮ টাকা।

অন্যদিকে গ্রামের পরিবারের গড় আয় কিছুটা বেড়েছে। গ্রামের একটি পরিবারের গড় আয় ২৯ হাজার ২০৫ টাকা, খরচ ২৭ হাজার ১৬২ টাকা। ২০২২ সালে গ্রামের পরিবারের গড় আয় ছিল ২৬ হাজার ১৬৩ টাকা।

