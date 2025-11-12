আগামীকাল দোকান ও বিপণিবিতান খোলা রাখার ঘোষণা ব্যবসায়ীদের

আগামীকাল দোকান ও বিপণিবিতান খোলা রাখার ঘোষণা ব্যবসায়ীদের
আগামীকাল ১৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার রাজধানী ঢাকাসহ দেশের সব দোকান ও বিপণিবিতান খোলা থাকবে। বাংলাদেশ দোকান ব্যবসায়ী মালিক সমিতি ও ঢাকা মহানগর দোকান ব্যবসায়ী মালিক সমিতির স্থায়ী কমিটির যৌথ সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়েছে।
বাংলাদেশ দোকান ব্যবসায়ী মালিক সমিতির সভাপতি মো. নাজমুল হাসান মাহমুদ এবং ঢাকা মহানগর দোকান ব্যবসায়ী মালিক সমিতির সভাপতি মো. আরিফুর রহমান টিপুর স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আগামীকাল এই দোকান খোলা রাখার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।
আগামীকাল ১৩ নভেম্বর কার্যক্রমনিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ঢাকায় ‘লকডাউন’ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এই কর্মসূচি ঠেকাতে সরকার সর্বাত্মক ব্যবস্থা নিয়েছে বলে জানিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে দোকান ব্যবসায়ীরা জানান, আগামীকাল দেশের সব দোকান ও বিপণিবিতান খোলা থাকবে।