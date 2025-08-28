ঋণ আনার চেয়ে দ্বিগুণ শোধ, জুলাইয়ে বিদেশি ঋণের হতাশার চিত্র

ঋণ আনার চেয়ে দ্বিগুণ শোধ, জুলাইয়ে বিদেশি ঋণের হতাশার চিত্র
জুলাই মাসে বাংলাদেশে যত বিদেশি ঋণ এসেছে, তার চেয়ে দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ বিদেশি ঋণ শোধ করতে হয়েছে। জুলাই মাসে সব মিলিয়ে ২০ কোটি ডলারের বিদেশি ঋণ দেশে এসেছে। আর ঋণ পরিশোধ হয়েছে ৪৪ কোটি ডলারের বেশি।
আজ বৃহস্পতিবার অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) জুলাই মাসের বিদেশি ঋণ পরিস্থিতির হালনাগাদ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তাতে এ তথ্য দেওয়া হয়েছে।
কয়েক বছর ধরেই বিদেশি ঋণ পরিশোধ অনেকটাই বেড়েছে। তবে গত এক বছরে বর্তমান সরকার প্রকল্প নেওয়ার ক্ষেত্রে আগের চেয়ে বেশি যাচাই–বাছাই করছে। তাই বিদেশি সহায়তার ঋণছাড়ও কমেছে বলে মনে করেন ইআরডির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
ইআরডি সূত্রে জানা গেছে, জুলাই মাসে সব মিলিয়ে ২০ কোটি ২৭ লাখ ডলার এসেছে। পুরোটাই ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে। গত বছর জুলাই মাসে এসেছিল প্রায় ৩৬ কোটি ডলার।
অন্যদিকে একই সময়ে ৪৪ কোটি ৬৬ লাখ ডলার পরিশোধ করতে হয়েছে। এর মধ্যে ৩২ কোটি ৭৭ লাখ ডলার আসল এবং ১১ কোটি ৮৯ লাখ ডলারের বেশি সুদ বাবদ পরিশোধ করা হয়েছে। আগের বছরের একই সময়ে বিদেশি ঋণের সুদাসল বাবদ সরকারকে ৩৮ কোটি ডলার পরিশোধ করতে হয়েছিল।
জুলাই মাসের হিসাবে স্থানীয় মুদ্রায় ঋণ পরিশোধ প্রায় এক হাজার কোটি টাকা বেড়েছে। মোট পরিশোধ করা হয়েছে ৫ হাজার ৪৪৭ কোটি টাকা। আগের বছর জুলাইয়ে এর পরিমাণ ছিল ৪ হাজার ৫৪৮ কোটি টাকা।
জুলাই মাসে বিদেশি ঋণের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে মাত্র ৮ কোটি ডলারের।