মাত্র ৬ মাস আছে, সংস্কার কীভাবে বাস্তবায়ন হবে: রেহমান সোবহান
স্বাধীনতার ৫৪ বছরেও দেশে সংস্কারের গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি তৈরি হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন অর্থনীতিবিদ ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের চেয়ারম্যান রেহমান সোবহান। তিনি বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকারের আর মাত্র ছয় মাস বাকি, এখনো প্রক্রিয়া শেষ না করলে সংস্কার কীভাবে বাস্তবায়িত হবে। কী কী সংস্কার হবে, সেটা এখনো আমরা জানি না।’
আজ সোমবার সকালে গুলশানের একটি হোটেলে ‘বাংলাদেশ রিফর্ম ওয়াচ’ নামের একটি নতুন উদ্যোগের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন রেহমান সোবহান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন নাগরিক প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক ও গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।
অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, ‘কোনো একটি লিখিত কাগজে ৩০টি দল স্বাক্ষর করে দিলেই তো আর সংস্কার হয় না। এসব বাস্তবায়নের জন্য নির্বাহী আদেশ লাগে, অধ্যাদেশ লাগে, নির্দিষ্ট বাজেট লাগে। কিছু কিছু দল বলছে, সংস্কার ছাড়া নির্বাচনে যাবে না। কিন্তু কী সংস্কার হবে, কীভাবে হবে, সেটা এখনো আমরা জানি না।’
সংস্কারের প্রক্রিয়া নিয়ে রেহমান সোবহান বলেন, সংসদে বিশদ আলোচনার মাধ্যমে সংস্কার কার্যক্রম পাস হওয়ার কথা। কিন্তু এত বছরেও সেই সংস্কৃতি চালু হয়নি। নাগরিক সমাজের কাজ শুধু কাগজপত্র তৈরি করা নয়। তাদের প্রতিনিয়ত প্রশ্ন তোলা উচিত ছিল, কিন্তু সেই দায়িত্ব তারা পালন করেনি। তাঁর প্রশ্ন, এখন কি আমরা একত্র হয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কাজ করতে পারি?
সুশীল সমাজের ভূমিকা নিয়ে রেহমান সোবহান বলেন, এই সমাজ যদি শুধু সেমিনার আয়োজন ছেড়ে আরেকটু এগিয়ে আসে, তাহলে তা মানুষের জন্য বেশি কাজে লাগবে।