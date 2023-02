প্রথাগত পথেই এগোচ্ছিল গবেষণা। ২০১৭ সালে গুগলের কয়েকজন গবেষক ট্রান্সফরমার নামে নিউরাল নেটওয়ার্কের নতুন একটা মডেল বের করেন। একটা বড় বাক্য বা প্যারাগ্রাফের মধ্যে কোন শব্দ বা বাক্যাংশ কোথায় আছে, সেটা বের করা ছিল এ মডেলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

অনেক সময় কোনো শব্দের অর্থ তার আশপাশের শব্দের কারণে পুরোপুরি বদলে যায়। ট্রান্সফরমার তখন “Hot dogs should be given plenty of water” এবং “Hot dogs should be eaten with mustard” এই বাক্যের হট ডগকে আলাদা করতে পারে। গুগল গবেষকদের ওই নিবন্ধ প্রকাশের পরপরই সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে এই দিকে।

২০১৮ ও ২০১৯ সালের মধ্যে ওপেন এআই জিপিটি (Generative Pre-trained Transformer) ও জিপিটি-২ মডেল প্রকাশ করে। ট্রান্সফরমারের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় তত্ত্বাবধায়কহীন শেখার প্রসেস। আগে নিউরাল নেটওয়ার্ককে সমৃদ্ধ করার জন্য যে ডেটা ব্যবহার করা হতো, সেগুলোকে ‘বিশেষভাবে চিহ্নিত’ করা হতো, যাতে মডেল বুঝতে পারে। কিন্তু জিপিটিতে সেটা বাদ দেওয়া হলো। এর মানে হলো, এ রকম একটা ইঞ্জিন আপনার সঙ্গে চ্যাট করেই নতুন কিছু শিখে ফেলতে পারে। ওপেন এআইয়ের জিপিটি-৩ মডেল মানুষের মতো ‘কথা’ বলার সক্ষমতা লাভ করে।