ঈদের ছুটির কারণে ২৯ মার্চ পর্যন্ত ভ্যাট রিটার্ন দেওয়া যাবে

ঈদের ছুটির কারণে ২৯ মার্চ পর্যন্ত ভ্যাট রিটার্ন দেওয়া যাবে
ঈদুল ফিতর ও স্বাধীনতা দিবসের ছুটি উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানপর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বা ভ্যাট রিটার্নের জমার সময় বাড়ানো হয়েছে। এ ছাড়া ই–ভ্যাট সিস্টেমে কিছুটা ধীর গতি হওয়ায় জনস্বার্থে সময় বাড়ানো হয়।
নতুন আদেশ অনুসারে, ২৯ মার্চ ভ্যাট রিটার্ন দেওয়া যাবে। এই সুযোগ শুধু ফেব্রুয়ারি মাসের ভ্যাট রিটার্ন দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এখন প্রতি মাসের ১৮ তারিখ পর্যন্ত রিটার্ন দেওয়া যায়।
এনবিআর সূত্রে জানা গেছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিল না করলে আইন অনুযায়ী বিলম্ব ফি ও আর্থিক জরিমানার বিধান রয়েছে। ফলে সার্ভার জটিলতার কারণে যাতে কোনো করদাতা অযথা জরিমানার মুখে না পড়েন, সে জন্য সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
এনবিআর সূত্র জানায়, বর্তমানে দেশে ভ্যাট নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৬ লাখ ৪৪ হাজার। বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানই রিটার্ন দেয় না।