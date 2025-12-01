অর্থনীতি

আহত জুলাই যোদ্ধাদের জন্য মিরপুরে ১৫৬০টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হবে

বিশেষ প্রতিবেদক
ঢাকা
আজ একনেক সভা শেষে প্রকল্পগুলো নিয়ে সাংবাদিকদের অবহিত করছেন পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ
ছবি: পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সৌজন্যে পাওয়া

মিরপুরে আহত জুলাই যোদ্ধাদের ১৫৬০টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হচ্ছে। এ জন্য ১ হাজার ৩৪৪ কোটি টাকার প্রকল্প নেওয়া হয়েছে।

আজ সোমবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় এ–সংক্রান্ত প্রকল্প পাস করা হয়। প্রকল্পের শিরোনাম ঢাকার মিরপুর ১ নম্বর সেকশনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন-২০২৪–এ কর্মক্ষমতা হারানো জুলাই যোদ্ধা পরিবারের স্থায়ী বাসস্থান প্রদানের জন্য ১৫৬০টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ।

প্রকল্পের মেয়াদ ধরা হয়েছে এ বছরের জুলাই মাস থেকে ২০২৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত। জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে।

এ ছাড়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন-২৪–এ শহীদ পরিবারের স্থায়ী বাসস্থান প্রদানের জন্য আলাদা প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের নিজস্ব জমিতে ‘৩৬ জুলাই’ আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হবে। এতে খরচ হবে ৭৬১ কোটি টাকা। ২০২৮ সালে প্রকল্পটি শেষ হবে। এ প্রকল্পটিও আজ পাস হয়।

আজকের একনেক সভায় সব মিলিয়ে ১৭টি প্রকল্প পাস হয়েছে। এতে খরচ হবে ১৫ হাজার ৩৮৩ কোটি টাকা।

এর মধ্যে সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন ৯ হাজার ৪৫১ কোটি টাকা, প্রকল্প ঋণ ৫ হাজার ৬১০ কোটি টাকা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ৩৭৯ কোটি টাকা।

প্রধান উপদেষ্টা ও একনেক চেয়ারপারসন অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে আজ শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুমোদিত প্রকল্পগুলোর মধ্যে নতুন প্রকল্প ১৩টি এবং সংশোধিত প্রকল্প ৫টি।

একনেক সভা শেষে প্রকল্পগুলো নিয়ে সাংবাদিকদের অবহিত করেন পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ।

যেসব প্রকল্প পাস

আজকের সভায় অনুমোদিত অন্য প্রকল্পগুলো হলো চট্টগ্রাম কৃষি অঞ্চলের টেকসই কৃষি উন্নয়ন; মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ (২য় সংশোধিত); তিনটি অনুসন্ধান কূপ (শ্রীকাইল ডিপ-১, মোবারকপুর ডিপ-১ ও ফেঞ্চুগঞ্জ সাউথ-১) খনন; সোনাগাজী ২২০ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ; বাংলাদেশ সচিবালয়, পরিবহন পুল, মিনিস্টার্স অ্যাপার্টমেন্ট ও সচিব নিবাসের অগ্নিনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বিদ্যমান বৈদ্যুতিক-যান্ত্রিক ও অগ্নি সরঞ্জামাদির আধুনিকায়ন; ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (লাইন-৬) (৩য় সংশোধিত); সিরাজগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন সিরাজগঞ্জ-রায়গঞ্জ (চান্দাইকোনা) জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ; নারায়ণগঞ্জ গ্রিন ও রেসিয়েলিয়েন্স ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট।

এ ছাড়া তালিকায় আছে অটিজম ও এনডিডি সেবাদান কেন্দ্র (২য় সংশোধন); জাপান হিউম্যান রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট স্কলারশিপ প্রজেক্ট; ডিজিটাল উদ্যোক্তা এবং উদ্ভাবন ইকো-সিস্টেম উন্নয়ন (১ম সংশোধন); নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় একাডেমিক ও কেন্দ্রীয় গবেষণাগার ও অন্যান্য ভবন নির্মাণকাজ সমাপ্ত করা; ক্লাইমেট রেসপন্সিভ রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ অ্যান্ড পপুলেশন সার্ভিসেস ইম্প্রুভমেন্ট অ্যান্ড সিস্টেম স্ট্রেনদেনিং প্রজেক্ট ফর রেজাল্ট প্রজেক্ট; এস্টাবলিশমেন্ট অব এসেনশিয়াল বায়োটেক অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার মুন্সিগঞ্জ (১ম সংশোধন); স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর ও কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট-সংস্থাগুলোর অত্যাবশ্যকীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রকল্প।

