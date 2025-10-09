ই–রিটার্ন জমায় প্রতিটি কর অঞ্চলে সহায়তাকেন্দ্র চালু করেছে এনবিআর

ই–রিটার্ন জমায় প্রতিটি কর অঞ্চলে সহায়তাকেন্দ্র চালু করেছে এনবিআর
সারা দেশের সব কর অঞ্চলে ই–রিটার্ন জমায় হেল্প ডেস্ক বা সহায়তাকেন্দ্র চালু করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। করদাতারা নিজ নিজ কর অঞ্চলে সশরীর অথবা ওই কর অঞ্চলের ফোন নম্বরে যোগাযোগ করে ই–রিটার্নবিষয়ক সেবা পেতে পারেন।
আজ বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানিয়েছে এনবিআর। ই–রিটার্নসংক্রান্ত যেকোনো সমস্যায় করদাতাদের সহায়তা প্রদানের জন্য একটি কল সেন্টারও স্থাপন করেছে এনবিআর।
এনবিআরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, কল সেন্টারের ০৯৬৪৩ ৭১ ৭১ ৭১ নম্বরে ফোন করে করদাতারা ই–রিটার্নসংক্রান্ত প্রশ্নের তাৎক্ষণিক টেলিফোনিক সমাধান পাচ্ছেন। এ ছাড়া www.etaxnbr.gov.bd এর ই–ট্যাক্স সার্ভিস অপশন থেকে করদাতারা ই–রিটার্নসংক্রান্ত যেকোনো সমস্যা লিখিতভাবে জানালে তার সমাধান পাচ্ছেন।
এর আগে গত ৪ আগস্ট অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ ২০২৫–২৬ কর বছরের জন্য অনলাইনে ই–রিটার্ন দাখিল কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। এ পর্যন্ত প্রায় ২৯ লাখ ২০ হাজার করদাতা ই–রিটার্ন সিস্টেমে নিবন্ধন সম্পন্ন করেছেন। ৬ লাখ ৩৫ হাজার করদাতা অনলাইনে ২০২৫–২৬ কর বছরের আয়কর রিটার্ন দাখিল করেছেন।
এনবিআরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ই–রিটার্ন সিস্টেমে নিবন্ধনসংক্রান্ত সমস্যার কারণে কোনো করদাতা অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে না পারলে ৩১ অক্টোবরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উপ–কর কমিশনারের কাছে সুনির্দিষ্ট যৌক্তিকতাসহ আবেদন করলে তিনি কাগুজে রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন।
এ বছরও অনলাইন প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে এনবিআর। এ পর্যন্ত প্রায় ১৫ হাজার করদাতা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।
করদাতারা ব্যাংক ট্রান্সফার, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, বিকাশ, রকেট, নগদ অথবা অন্য কোনো মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস অ্যাপ ব্যবহার করে ঘরে বসেই কর পরিশোধ করতে পারেন। পাশাপাশি রিটার্ন জমার স্লিপ নিতে পারেন।