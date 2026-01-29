১ ফেব্রুয়ারি বস্ত্রকল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত স্থগিত

১ ফেব্রুয়ারি বস্ত্রকল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত স্থগিত
আগামী ১ ফেব্রুয়ারি (রোববার) থেকে বস্ত্রকল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত আপাতত স্থগিত করেছে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ)। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই স্থগিতের সিদ্ধান্ত জানানো হয়।
সুতা আমদানি নিয়ে চলমান ফলপ্রসূ আলোচনার ইতিবাচক অগ্রগতি, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে বিটিএমএ বস্ত্রকল বন্ধের কর্মসূচি আপাতত স্থগিত করেছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২৭ জানুয়ারি বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনের সভাপতিত্বে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইল খাতের বিদ্যমান সমস্যা নিরসনে সভা হয়। সভায় বাণিজ্য উপদেষ্টা স্পিনিং খাতের বিদ্যমান সমস্যা গভীরভাবে পর্যালোচনা করেন, সমস্যার যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং দেশের রপ্তানি বাণিজ্য ও শিল্প খাতে স্পিনিং–শিল্পের কৌশলগত গুরুত্ব তুলে ধরেন। এ সময় তিনি সরকারের পক্ষ থেকে অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে এসব সমস্যার কার্যকর, বাস্তবসম্মত ও ন্যায্য সমাধানে অঙ্গীকার করেন।
৩ ফেব্রুয়ারি অর্থ মন্ত্রণালয়ে সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের অংশগ্রহণে একটি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানায় বিটিএমএ।