অর্থনীতি

বেতন-ভাতায় সরকারের খরচ বেড়েছে, উন্নয়নে কমেছে

সরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারীদের বেতন–ভাতাসহ পরিচালন খরচ আগের বছরের চেয়ে বেড়েছে। অন্যদিকে উন্নয়ন প্রকল্পে খরচ কমেছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে (জুলাই–সেপ্টেম্বর) সরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারীদের বেতন–ভাতা, দেশি বিদেশি ঋণের সুদ পরিশোধসহ বিভিন্ন খাতের সরকারের পরিচালন খরচ বেড়েছে আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ১০ হাজার কোটি টাকা। তিন মাসের হিসাবে সরকারের পরিচালন খরচ প্রথমবারের মতো এক লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। সরকারের মতো দেশের সাধারণ মানুষেরও খরচ বেড়ে গেছে। কিন্তু আয় ততটা বাড়ছে না।

