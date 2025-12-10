অর্থনীতি

জাতিসংঘের স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞ হলেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ফাহমিদা খাতুন, নির্বাহী পরিচালক, সিপিডি

জাতিসংঘের মাল্টিডাইমেনশনাল ভালনারেবিলিটি ইনডেক্সের (এমভিআই) স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সদস্য হলেন বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন।

আজ বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় সিপিডি।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বিশ্বের ১৫ জন বিশেষজ্ঞ সদস্যের সমন্বয়ে এই আন্তর্জাতিক প্যানেল গঠিত হয়েছে। প্যানেলের সদস্যরা মাল্টিডাইমেনশনাল ভালনারেবিলিটি ইনডেক্স বা বহুমাত্রিক ভঙ্গুরতা সূচকের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন, প্রয়োগ এবং বৈশ্বিক নীতি প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে কাজ করবে। স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞ প্যানেলটি বহুমাত্রিক ভঙ্গুরতা সূচকের সচিবালয় ও জাতিসংঘ পরিসংখ্যান কমিশনের সঙ্গে কাজ করবে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নতুন এই প্যানেল প্রতি তিন বছরে জাতিসংঘের মাল্টিডাইমেনশনাল ভালনারেবিলিটি ইনডেক্স পর্যালোচনা করা। এ ছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ী পদ্ধতিগত উন্নয়নের সুপারিশ দেওয়া। উন্নয়নশীল দেশগুলো কীভাবে ভালনারেবিলিটি বা ভঙ্গুরতা কমিয়েছে এবং স্থিতিস্থাপকতা বাড়াচ্ছে, তা পর্যবেক্ষণ করা। আরও কাজ হলো জাতিসংঘ পরিসংখ্যান কমিশন ও সাধারণ পরিষদে উত্থাপিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ফাহমিদা খাতুনের এ নিয়োগ বিশ্বের উন্নয়ন আলোচনায় বাংলাদেশের সক্রিয় ভূমিকা ও অবদানের একটি স্বীকৃতি। তিনি ব্যক্তিগত দক্ষতায় এ দায়িত্ব পালন করবেন। এ ছাড়া এমভিআইয়ের প্রাসঙ্গিকতা, বৈজ্ঞানিক দৃঢ়তা ও সহজপ্রাপ্যতা আরও জোরদার করতে প্যানেলের কারিগরি ও নীতিসংক্রান্ত কাজে অবদান রাখবেন। ফাহমিদা খাতুন বর্তমানে ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অন ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের প্রোডাকটিভ ক্যাপাসিটিজ ইনডেক্সের উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ব্র্যাকের বোর্ড সদস্য এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের বোর্ড পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

