ভোজ্যতেলের দাম বাড়ছে না, শুল্কছাড়ের চিন্তা

ভোজ্যতেলের দাম বাড়ছে না, শুল্কছাড়ের চিন্তা
বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদির রোববার জানিয়েছেন, ভোজ্যতেলের দাম আপাতত বাড়ছে না। সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে এবং বাজারে অস্থিরতা এড়াতে সরকার দ্রুত কার্যকর সিদ্ধান্ত নেবে। ব্যবসায়ীরা দাম বাড়ানোর প্রস্তাব দিলেও, সরকার জনগণের কথা ভেবে ও শুল্কছাড়ের মাধ্যমে তাদের টিকে থাকার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও এনবিআর-এর সঙ্গে আলোচনা করবে। বর্তমানে কিছু ব্র্যান্ডের তেলের সরবরাহ কম থাকলেও সরকার কোনো পণ্যের দাম বাড়াতে চায় না।