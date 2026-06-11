বিনা প্রশ্নে ফ্ল্যাট–প্লটের প্রকৃত মূল্য দেখানোর সুযোগ

বিনা প্রশ্নে ফ্ল্যাট–প্লটের প্রকৃত মূল্য দেখানোর সুযোগ
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) অর্থবিলের মাধ্যমে ফ্ল্যাট-প্লটের প্রকৃত মূল্য স্বপ্রণোদিতভাবে প্রদর্শনের সুযোগ দিয়েছে, যেখানে কোনো প্রশ্ন করা হবে না। এক্ষেত্রে দলিল মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত ক্রয়মূল্যের ওপর নিয়মিত আয়কর এবং বিক্রয়মূল্যের অতিরিক্ত অংশের ওপর মূলধনি মুনাফা কর দিতে হবে। তবে, ঘোষণার আগে এনবিআর থেকে কার্যক্রম শুরু হলে প্রদেয় করের অতিরিক্ত ২০% পরিশোধ করতে হবে। সংশ্লিষ্টদের মতে, এটি কালোটাকা সাদা করারও সুযোগ তৈরি করেছে, যা অর্থনীতির জন্য মিশ্র প্রভাব ফেলতে পারে।