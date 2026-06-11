ব্যাংক পুনর্গঠনে বরাদ্দ ৩৬৭০৬ কোটি টাকা
অর্থমন্ত্রী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় ব্যাংক খাত সংস্কারে ৩৬ হাজার ৭০৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করেছেন। ব্যাংক একীকরণ ও পুনর্গঠন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে, বিশেষ করে দুর্বল ব্যাংকগুলোর আর্থিক সক্ষমতা বাড়াতে। সরকার খেলাপি ঋণ হ্রাস, ঋণ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদারকি জোরদারে গুরুত্ব দিচ্ছে। সম্প্রতি, বাংলাদেশ ব্যাংক পাঁচটি শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংককে একীভূত করে 'সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক' গঠন করেছে, যার পরিশোধিত মূলধনে সরকারের ২০ হাজার কোটি টাকা অবদান আছে।