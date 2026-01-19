বিকাশ অ্যাপে মোবাইল রিচার্জ, পে বিলসহ চার বিষয়ে অভিযোগ জানানোর সুযোগ

বিকাশ অ্যাপে মোবাইল রিচার্জ, পে বিলসহ চার বিষয়ে অভিযোগ জানানোর সুযোগ
বিকাশের সেবা বিষয়ে গ্রাহকের সরাসরি অভিযোগ জানানোর প্রক্রিয়া আরও সহজ করা হয়েছে। এ জন্য সম্প্রতি বিকাশ অ্যাপে যুক্ত হয়েছে ‘সেলফ কমপ্লেইন্ট (ই–সিএমএস)’ সেবা। এই সেবায় অভিযোগ জানানোর পর এ–সংক্রান্ত সর্বশেষ অগ্রগতির তথ্যও এখন জানা যাবে।
এত দিন বিকাশ অ্যাপের লাইভ চ্যাট, ১৬২৪৭ হটলাইন নম্বর কিংবা গ্রাহকসেবা কেন্দ্রে গিয়ে অভিযোগ জানাতে হতো। এখন বিকাশ অ্যাপে সুনির্দিষ্ট চারটি সমস্যা ধরে অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।
কী কী অভিযোগ জানানো যাবে
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্ততিতে বিকাশ জানায়, এখন বিকাশ অ্যাপ থেকেই বিকাশ টু ব্যাংক, সেভিংস, মোবাইল রিচার্জ ও পে বিল—এই চার ধরনের সেবাসংক্রান্ত অভিযোগ জানাতে পারবেন। অভিযোগ জানানোর পর এ–সংক্রান্ত সর্বশেষ অগ্রগতির তথ্যও জানার সুযোগ থাকবে এই সেবায়।
বিকাশ বলেছে, কয়েকটি সহজ ধাপেই অভিযোগ জানানো এবং পরে এর অগ্রগতি জেনে নেওয়ার এই স্বয়ংক্রিয় সেবা বিকাশ গ্রাহককে আরও সক্ষমতা দেবে। পাশাপাশি দ্রুত সেবা পাওয়া নিশ্চিত করবে।
অভিযোগ জানাবেন কীভাবে
অভিযোগ জানাতে হলে প্রথমে বিকাশ অ্যাপের হোম স্ক্রিনের মেনু থেকে ‘গ্রাহক সেবা’ অপশন বাছাই করে ‘কমপ্লেইন্ট’ অপশনে যেতে হবে। এরপর নির্দিষ্ট সেবার ধরন বেছে নিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দিলেই অভিযোগ জানানোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।
এ ছাড়া ‘কমপ্লেইন্ট’ সেকশনের ‘পূর্ববর্তী অভিযোগ দেখুন’ অপশনে ট্যাপ করে গ্রাহক নিজেই দেখে নিতে পারবেন আগে করা অভিযোগগুলোর বিষয়ে কী অগ্রগতি হয়েছে।
এই সেবা ব্যবহারের জন্য নিজস্ব বিকাশ অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে এবং শুধু নিজের লেনদেনসংক্রান্ত সমস্যাই জানানো যাবে।
বিকাশ বলেছে, গ্রাহকের মূল্যবান সময় বাঁচানো ও দ্রুত সমাধান নিশ্চিত করাই এই সেবার মূল লক্ষ্য। উল্লেখ্য, নতুন এই সেবার পাশাপাশি লাইভ চ্যাট, ১৬২৪৭ এবং গ্রাহকসেবা কেন্দ্রে অভিযোগ জানানোর সুযোগ আগের মতোই চালু থাকছে।