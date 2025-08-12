অর্থনীতি

যুক্তরাষ্ট্র থেকে দুটি জাহাজ কিনবে সরকার, খরচ ৯৩৬ কোটি টাকা

বিশেষ প্রতিনিধি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্র থেকে দুটি বাল্ক ক্যারিয়ার জাহাজ কেনা হচ্ছে। হেলেনিক ড্রাই বাল্ক ভেঞ্চারস এলএলসি নামক প্রতিষ্ঠান থেকে এই জাহাজ দুটি কিনতে ব্যয় হবে ৯৩৬ কোটি টাকা।

আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলনকক্ষে অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে এই জাহাজ কেনার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, দুটি জাহাজ কেনার জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়। এতে তিনটি প্রতিষ্ঠান দরপ্রস্তাব দাখিল করে। এর মধ্যে দুটি প্রস্তাব কারিগরিভাবে গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

সব প্রক্রিয়া শেষে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ পায় যুক্তরাষ্ট্রের হেলেনিক ড্রাই বাল্ক ভেঞ্চারস এলএলসি। এতে বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যয় হবে ৭৬ দশমিক ৬৯ মিলিয়ন বা ৭ কোটি ৬৬ লাখ মার্কিন ডলার। জাহাজ দুটি রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে কেনা হবে।

সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে সরকারের ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকের পাশাপাশি অর্থনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয় আজ।

এই বৈঠকে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বিআইডব্লিউটিএর বাস্তবায়নাধীন ‘বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন প্রকল্প-১ (চট্টগ্রাম-ঢাকা-আশুগঞ্জ ও সংযুক্ত নৌপথ খনন এবং টার্মিনালসম আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণ) (২য় সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের প্যাকেজ নম্বর বিআর ডব্লিউটিপি-ডব্লিউ২-০১, বিআর ডব্লিউটিপি-ডব্লিউ৩-০১ অ্যান্ড বিআর ডব্লিউটিপি-ডব্লিউ১-০২–এর অবশিষ্ট কাজ বাস্তবায়নে সরকারি ক্রয় পদ্ধতিতে সম্পাদনের অনুমোদন দেওয়া হয়।

