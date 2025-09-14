অর্থনীতি

অনলাইনে আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার সফটওয়্যার চালু করল এনবিআর

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
আজ এনবিআর ভবনে অনলাইনে আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার সফটওয়ার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অর্থ উপদেষ্টাসহ উপস্থিত অতিথিদের একাংশছবি: প্রথম আলো

অনলাইনে আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার সফটওয়্যার উদ্বোধন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান বলেন, এখন দৌড়াদৌড়ি কমে যাবে, ঘরে বসেই রিটার্ন জমা দেওয়া যাবে।

এনবিআর চেয়ারম্যান আরও বলেন, আগামী বছর থেকে অনলাইনে করপোরেট করের রিটার্ন জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হবে। এখন কেউ বলতে পারবে না অনলাইনে তথ্য জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে হিসাবের ভুল হয়েছে। কেননা সিস্টেম থেকেই হিসাব বের হবে। এর মাধ্যমে অডিট বা নিরীক্ষাপ্রক্রিয়াও স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে করা যাবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে অর্থ উপদেষ্টা কর আইনজীবীদের উদ্দেশে বলেন, ‘আপনারা সরকারকে অন্ধকারে রাখবেন না। ভালো করে সেবা দিয়ে সম্মানী নিলে সমস্যা নেই, কিন্তু সেবা গ্রহীতাদের ঘোরাবেন না। এতে হয়রানি হয়। ভালো সেবা পেলে কেউ মূল্য দিতে কার্পণ্য করে না। এমনিতে সেবা নিতে অনেক ঘুরতে হয়। এ ধরনের সফটওয়্যার আদায়কারী ও করদাতা—সবার জন্য সুবিধাজনক।’

সভায় দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা কর আইনজীবীরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা ওকালতনামা বাধ্যতামূলক করার দাবি জানান।

