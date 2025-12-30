অর্থনীতি

ভারত থেকে ৫০ হাজার টন চাল কেনার প্রস্তাব অনুমোদিত

বিশেষ প্রতিনিধি
ঢাকা
চালফাইল ছবি

ভারত থেকে ৫০ হাজার টন সেদ্ধ চাল আমদানি করা হচ্ছে। এ–বিষয়ক একটি প্রস্তাব আজ মঙ্গলবার সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে অনুমোদিত হয়। সিঙ্গাপুর থেকে অনলাইনে যুক্ত হয়ে এ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ।

বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, চাল আমদানির জন্য আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করা হলে ছয়টি দরপত্র জমা পড়ে এবং প্রতিটিই আর্থিক ও কারিগরিভাবে রেসপনসিভ হয়। সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভারতের বাগাদিয়া ব্রাদার্স প্রাইভেট লিমিটেড এ কাজ পেয়েছে। প্রতি টন চালের দাম পড়ছে ৩৫৯ দশমিক ৭৭ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার দাম হয় ২২০ কোটি ৫ লাখ ৩৩ হাজার টাকা। প্রতি কেজি চালের দাম পড়ছে ৪৪ টাকা।

গত সপ্তাহেও (২৩ ডিসেম্বর) ক্রয় কমিটির বৈঠকে ভারত থেকে ৪৩ টাকা ৫১ পয়সা কেজি দরে ৫০ হাজার টন সেদ্ধ চাল আমদানির প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়। একই দিনে পাকিস্তান থেকেও ৫০ হাজার টন চাল আমদানির প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। সে দেশ থেকে অবশ্য ৪৮ টাকা ৩০ পয়সা কেজি দরে আমদানি করা হবে আতপ চাল।

এদিকে আজ মঙ্গলবার সুইজারল্যান্ডের সোকার ট্রেডিং এসএ থেকে সরকার থেকে সরকার (জিটুজি) পদ্ধতিতে স্বল্প মেয়াদে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির প্রস্তাবে নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে অর্থনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি। এ কমিটি আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে টিভিসি, ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রচারের ক্যারাভান অ্যাকটিভেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য ভৌত সেবা সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে কেনার প্রস্তাবে নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে।

