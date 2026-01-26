এনবিআরের তথ্য
চোরাচালানের ১২ হাজার ৭৭৪ ভরি সোনা জব্দ
২০২৫ সালে দেশের বিভিন্ন কাস্টম হাউস দিয়ে অবৈধভাবে দেশে প্রবেশের সময় ১২ হাজার ৭৭৪ ভরি সোনা জব্দ বা উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার করা এসব সোনার বর্তমান বাজারমূল্য ১৬৩ কোটি ৭৩ লাখ টাকা। এ ছাড়া বিদেশি মদ, সিগারেট এবং মুদ্রাও জব্দ করা হয়েছে।
আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস উপলক্ষে আজ সোমবার জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) আয়োজিত এক সেমিনারে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। রাজধানীর আগারগাঁওয়ের জাতীয় রাজস্ব ভবনে সেমিনারটির আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক, বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সচিব মো. আনোয়ার হোসেন।
সেমিনারে মূল বক্তব্য উপস্থাপনকালে এনবিআরের সদস্য মুবিনুল কবীর জানান, গত বছর ১৪৯ কোটি ৬৫ লাখ টাকার অবৈধ বৈদেশিক মুদ্রা জব্দ করা হয়। এ ছাড়া ২ লাখ ৪৩ হাজার ৯৫ কার্টন বিদেশি সিগারেট এবং ১৫ হাজার ২৪৬ লিটার মদ জব্দ করা হয়।
দেশের বাণিজ্যনীতি ও শুল্কনীতি খুবই জটিল এবং এখনো উচ্চহারের শুল্ক বিদ্যমান বলে অভিযোগ করেন গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) চেয়ারম্যান জাইদি সাত্তার। তিনি বলেন, দ্রুত বাণিজ্যনীতির উদারীকরণ করতে হবে। নয়তো তিন-পাঁচ বছরে অনেক দেশের চেয়ে পিছিয়ে পড়তে হবে। শুল্ক আদায়ের পরিমাণ জিডিপির ১ শতাংশের বেশি হওয়া উচিত নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান বলেন, একসময় রাজস্ব আয়ের ৯০ শতাংশই আসত শুল্ক থেকে, যা এখন ২৭ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। জাতীয় স্বার্থ রক্ষা এবং বাণিজ্য সহজীকরণ দুই দিকেই খেয়াল রাখতে হয়।
মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে অনেক পণ্য আমদানি করা হয় জানিয়ে এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, ‘ব্যবসায়ীদের সঠিক পথে থাকার বিষয়টি চিন্তা করতে হবে। তা করা হয় না বলে আমদানি পণ্য বেশি চেক করতে হয়। অনেকে তুলার ঘোষণা দিয়ে সিগারেট নিয়ে আসেন। মাদক থেকে সমাজকে রক্ষা করা আমাদের কাজ।’
শুল্কনীতি যৌক্তিক করা না হলে বাণিজ্য সহজীকরণ হবে না বলে জানান আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক। তিনি বলেন, শুল্ক বিভাগের মূল কাজ রাজস্ব আদায় না, ব্যবসা সুরক্ষার পাশাপাশি সুশাসন নিশ্চিত করা।
ব্যবসা সহজ করার মাধ্যমে এনবিআর ব্যবসায়ীদের সবচেয়ে কাছের বন্ধু হতে পারে বলে মন্তব্য করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আনোয়ার হোসেন। তিনি বলেন, এখানে মাত্র কয়েকটি প্রতিষ্ঠান অথোরাইজড ইকোনমিক অপারেটর (এইও)। অথচ এটা ২০০-২৫০ হওয়া উচিত ছিল। সে জন্য প্রয়োজনে নীতিমালা সহজ করার পরামর্শ দেন তিনি। এইও সনদ পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো বন্দরে পণ্য খালাসে অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে।
বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান বলেন, ‘এলডিসি থেকে উত্তরণের বিষয়টি সামনে রেখে আমাদের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে চুক্তি করতে হচ্ছে। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সঙ্গে আমাদের আলাপ হচ্ছে। তাদের প্রধান দাবি, বাণিজ্য প্রক্রিয়া সহজ করা।’
অনুষ্ঠানে ৯টি প্রতিষ্ঠানকে অথোরাইজড ইকোনমিক অপারেটর (এইও) সনদ তুলে দেওয়া হয়।