নির্বাচনের প্রার্থীদের রিটার্ন দেওয়ার জন্য কাল–পরশু অফিস খোলা রাখবে এনবিআর

বিশেষ প্রতিবেদক
ঢাকা
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের সুবিধার জন্য ছুটির দিনে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। আজ বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমে পাঠানো এনবিআরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়েছে।

জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থীদের আয়কর রিটার্ন দেওয়া বাধ্যতামূলক। ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমার শেষ দিন। ওই নির্বাচনে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীদের অনলাইনে রিটার্ন দাখিল সহজ করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) উদ্যোগে ই-ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের সহযোগিতায় ই-ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের কার্যালয়ে হেল্প ডেস্ক বা সহযোগিতা বুথ চালু করা হয়েছে। ওই হেল্প ডেস্ক এ অনলাইনে রিটার্ন দাখিলসংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হবে।

আগামীকাল শুক্রবার বেলা দুইটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) সাততলায় ই-ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের কর কমিশনারের কার্যালয় অনলাইনের রিটার্ন দেওয়া যাবে। এ ছাড়া পরের দিন শনিবার একই স্থানে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সেবা দেবে সংশ্লিষ্ট কর কর্মকর্তারা। এ ছাড়া ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর অফিস চলাকালীন সময়ে এই সেবা চালু থাকবে।

