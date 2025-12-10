রপ্তানি বাড়াতে কমপ্লায়েন্স শক্তিশালী করা জরুরি: রূপালী চৌধুরী

প্রথম আলো গোলটেবিল
রপ্তানি বাড়াতে কমপ্লায়েন্স শক্তিশালী করা জরুরি: রূপালী চৌধুরী
রপ্তানির সম্ভাবনা বাড়াতে সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা, কমপ্লায়েন্স ও লজিস্টিকস সক্ষমতা উন্নয়নে জোর দিয়েছেন বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রূপালী চৌধুরী। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করতে হলে উৎপাদন মান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা ছাড়া বিকল্প নেই।
আজ বুধবার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ে ‘রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণ: চ্যালেঞ্জ ও করণীয়’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে এ কথা বলেন রূপালী চৌধুরী। গোলটেবিল বৈঠক আয়োজনে সহায়তা করেছে প্রাণ–আরএফএল গ্রুপ।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী সদস্য নাহিয়ান রহমান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হাসান আরিফ, বার্জার পেইন্টসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রূপালী চৌধুরী, রেনাটার ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সৈয়দ এস কায়সার কবির, প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সিইও আহসান খান চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) সায়েমা হক বিদিশা, চামড়াপণ্য, জুতা উৎপাদন ও রপ্তানিকারক সমিতির (এলএফএমইএবি) সহসভাপতি মো. নাসির খান, বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. শাহজাহান চৌধুরী ও বাংলাদেশ প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সামিম আহমেদ।
অনুষ্ঠানে রূপালী চৌধুরী জানান, বার্জার ইতিমধ্যে কিছু পণ্য দেশেই তৈরি করছে, যেগুলো আগে বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো। যেমন ফুডগ্রেড ক্যান। তবে এর সার্টিফিকেশন বা প্রত্যয়ন করাতে এখনো ভারত বা সিঙ্গাপুরে পাঠাতে হয়।
রূপালী চৌধুরী বলেন, কৃষিপণ্য থেকে শুরু করে শিল্পপণ্য—সব ক্ষেত্রেই প্রত্যয়ন ও পরীক্ষায় নানা অসংগতি রয়েছে। সে জন্য সরকারকে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। বিশেষ করে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস টেস্টিং ইনস্টিটিউটকে (বিএসটিআই) আরও শক্তিশালী, ক্যাটাগরি নির্দিষ্ট ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করতে হবে।
ওষুধশিল্পের প্রসঙ্গ টেনে রূপালী চৌধুরী বলেন, এত বড় একটি শিল্প খাত দেশে আছে। অথচ দেশে এ খাতের অনেক প্রয়োজনীয় পরীক্ষাগার নেই। অথচ ভারতে মানবদেহে ব্যবহারের জটিল পণ্যেরও পরীক্ষা করা হয়। বাংলাদেশেও এ ধরনের সক্ষমতা গড়ে তুলতে কয়েক শ কোটি ডলারের বিনিয়োগ দরকার।
দুর্বল কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থা রপ্তানির পথে আরেকটি বড় বাধা বলে উল্লেখ করেন রূপালী চৌধুরী। তিনি বলেন, লজিস্টিকস সময় কমানো জরুরি। এ ছাড়া কাস্টমস পদ্ধতি সহজীকরণ ও অটোমেশনেও গুরুত্ব দিতে হবে।
চীন ও ভিয়েতনাম যেসব বাজারে প্রবেশে বাধার মুখে পড়ছে, সেখানে বাংলাদেশ সুযোগ তৈরি করতে পারে বলে জানান রূপালী চৌধুরী।
গোলটেবিল সঞ্চালনা করেন প্রথম আলোর হেড অব অনলাইন শওকত হোসেন।