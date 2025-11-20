অর্থনীতি

প্রথম অর্থসচিব মতিউল ইসলাম মারা গেছেন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
দেশের প্রথম অর্থসচিব মতিউল ইসলামছবি–সানাউল্লাহ সাকিব

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের প্রথম অর্থসচিব এম মতিউল ইসলাম মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। আজ বৃহস্পতিবার সকালে তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। পরিবারের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে তাঁর মৃত্যুর খবর দেওয়া হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, ‘গভীর শোকের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমাদের প্রিয় বাবা ও দাদা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর ভালোবাসা ও প্রজ্ঞার জন্য মানুষের হৃদয়ে থাকবেন তিনি।’ এম মতিউল ইসলামের জানাজা শুক্রবার জুমার নামাজের পর গুলশানের আজাদ মসজিদে অনুষ্ঠিত হবে বলে পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

এম মতিউল ইসলামের কর্মজীবন শুরু হয় ১৯৫২ সালে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগ দেওয়ার মাধ্যমে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে তিনি বাংলাদেশের প্রথম অর্থসচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সে সময় যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের ভঙ্গুর আর্থিক কাঠামো পুনর্গঠন এবং ব্যাংকিং খাতের জাতীয়করণে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

শিক্ষাজীবনে এম মতিউল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাণিজ্যে স্নাতক সম্পন্ন করেন। পরে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোকপ্রশাসনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

মতিউল ইসলাম শিল্পসচিব হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়া বিশ্বব্যাংকের বিকল্প নির্বাহী পরিচালক, ভিয়েনায় ইউনিডো, বিশ্বব্যাংক কো-অপারেটিভ প্রোগ্রামের প্রধান এবং ভারতে ইউনিডোর কান্ট্রি ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেছেন। আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইআইডিএফসির ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, তিনি প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক ছিলেন।

কাজের স্বীকৃতি হিসেবে এম মতিউল ইসলাম ২০১১ সালে ডিএইচএল-দ্য ডেইলি স্টার ‘লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড’ পান। এ ছাড়া ২০২১ সালে দ্য ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউনট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) তাঁকে আজীবন সম্মাননা প্রদান করে।

