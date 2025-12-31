অর্থনীতি

নির্বাচন উৎসবমুখর করার প্রচারণা বাড়ছে, নতুন কাজের দরপত্র ডাকা হবে না

ফখরুল ইসলাম
ঢাকা

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন উৎসবমুখর পরিবেশে আয়োজনের লক্ষ্যে চলমান সচেতনতামূলক প্রচারণা কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করার উদ্যোগ নিয়েছে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়। এ উদ্দেশ্যে নতুন করে কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে না।

এ দফায় সরাসরি ক্রয়পদ্ধতিতে কাজ করার জন্য গতকাল মঙ্গলবার সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবে নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি। সিঙ্গাপুর থেকে অনলাইনে যুক্ত হয়ে এ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ।

বৈঠক শেষে অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ গতকাল মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় সংসদ নির্বাচনকে উৎসবমুখর করতে প্রচারণা লাগবে। সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় বলেছে, কাজ বেড়ে গেছে। ফলে বিশেষ বিবেচনায় সরাসরি ক্রয়পদ্ধতির বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়।

দরপত্র ডেকে এখন অন্য কাউকে কাজ দিতে গেলে সময় লাগবে, অত সময় আর নেই, এমন মন্তব্য করে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘তবে তাদের এটা বলেছি যে হিসাবপত্র যেন ঠিকঠাকভাবে রাখা ও নিরীক্ষা করা হয়।’

এর আগে উন্মুক্ত দরপত্রে অংশ নিয়ে প্রায় ২০ কোটি টাকার কাজ পায় অ্যাডভান্স হোয়াইট বোর্ড বিডি নামের একটি প্রতিষ্ঠান। প্রচারের কাজ আরও বাড়ানোর জন্য নতুন উদ্যোগ নিয়েছে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়।

সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা হলো, নির্বাচনকে উৎসবমুখর করতে দেশের ৬৪টি জেলা এবং ৩০০টি উপজেলায় টিভিসি, ভিডিও ডকুমেন্টারি ইত্যাদি তৈরি করে প্রচারের জন্য এলইডি অ্যাকটিভেশন ক্যারাভানের মাধ্যমে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা।

গত ১৮ নভেম্বর বৈঠকে দরপত্র ছাড়াই সরাসরি ক্রয়পদ্ধতিতে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান ব্র্যান্ড সলিউশন লিমিটেডকে এই কাজ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়। ওই বৈঠকে অবশ্য এভাবে কাজ দেওয়ার প্রস্তাবে অনুমোদন না দিয়ে অর্থ উপদেষ্টা দরপত্রের মাধ্যমে কাজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

মূল প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, এ-সংক্রান্ত কাজ নভেম্বরে শুরু করার নির্দেশনা থাকায় সময় স্বল্পতার জন্য উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা সম্ভব নয়। তাই রাষ্ট্রীয় জরুরি প্রয়োজনে সরকারি ক্রয় বিধিমালা (পিপিআর) অনুসারে ব্র্যান্ড সলিউশন লিমিটেডকে সরাসরি ক্রয়পদ্ধতিতে নিয়োগ করা দরকার।

গতকালের বৈঠক শেষে সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, দরপত্রে অংশ নিয়ে যে প্রতিষ্ঠান কাজ পেয়েছিল, তারা ইতিমধ্যে প্রচারণার কাজ করছে। গাড়ির সংখ্যা বাড়ছে বলে অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে নতুন প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে।

কত টাকার কাজ কারা পেয়েছিল, এ বিষয়ে জানতে চাইলে মোস্তফা সরয়ার ফারুকী সংস্কৃতিবিষয়ক সচিব মফিদুর রহমানের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেন।

সংস্কৃতিবিষয়ক সচিব মফিদুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, দরপত্রে অংশ নিয়ে শেষ পর্যন্ত টিভিসি, ভিডিও ডকুমেন্টারি ইত্যাদি দেশব্যাপী প্রচারের কাজ পেয়েছিল অ্যাডভান্স হোয়াইট বোর্ড বিডি নামক প্রতিষ্ঠান।

খরচের পরিমাণ জানতে চাইলে মফিদুর রহমান জানান, ২৫ কোটি টাকার পরিকল্পনা থাকলেও চূড়ান্ত বিচারে তা দাঁড়ায় ১৯ কোটিরও বেশি টাকায়। আমার দেশ ও নিউ এজ পত্রিকায় দরপত্রের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল বলেও জানান তিনি।

নতুন করে খরচ বাড়বে কত, এমন প্রশ্ন করা হলে সচিব বলেন, এখনই বলা যাচ্ছে না। তবে সবকিছু স্বচ্ছভাবে হচ্ছে।

২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত অ্যাডভান্স হোয়াইট বোর্ড বিডি যোগাযোগ ও ব্র্যান্ডিং সেবা দেওয়ার প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন ধরনের ইভেন্ট, ডিজিটাল যোগাযোগ ও আউটডোর বিজ্ঞাপনের কাজ করে এ প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে দেশের ৬৪টি জেলা এবং ৩০০টি উপজেলায় টিভিসি, ভিডিও ডকুমেন্টারি ইত্যাদি তৈরি করে প্রচারের জন্য এলইডি অ্যাকটিভেশন ক্যারাভানের মাধ্যমে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করার সমন্বয়ের দায়িত্ব পালনকারী ফয়সাল রহমান।

জানতে চাইলে ফয়সাল রহমান গত রাতে প্রথম আলোকে বলেন, ‘প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের বক্তব্য, ভোট দেওয়ার প্রক্রিয়া প্রচারসহ আরও বিভিন্ন বিষয়ে ৪০টির মতো দল নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। তবে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় হঠাৎ কাজ স্থগিত করতে বলেছে। এ–ও বলেছে, আবার কখন শুরু করতে হবে, তা বৃহস্পতিবার জানানো হবে।’

স্থগিতের কারণ জানতে চাইলে পরে সংস্কৃতিবিষয়ক সচিব মফিদুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ‘রাষ্ট্রীয় শোক চলাকালীন এ কার্যক্রম স্থগিত রাখতে বলা হয়েছে, আর কিছু নয়।’

