তিন মাসে পণ্যতালিকা চূড়ান্ত করা হবে

বাংলাদেশ-নেপাল পিটিএ
তিন মাসে পণ্যতালিকা চূড়ান্ত করা হবে
বাংলাদেশ ও নেপালের অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্যচুক্তি (পিটিএ) সইয়ের লক্ষ্যে তিন মাসের মধ্যে ট্রেড নেগোসিয়েটিং কমিটি (টিএনসি) আমদানি-রপ্তানি পণ্যের তালিকা চূড়ান্ত করবে।
আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে শেষ হওয়া বাংলাদেশ-নেপালের অষ্টম বাণিজ্যসচিব পর্যায়ের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান এবং নেপালের বাণিজ্যসচিব রামপ্রসাদ ঘিমির নিজ নিজ দেশের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে। এতে বলা হয়, দুই দেশের মধ্যে ভিসাপ্রক্রিয়া শিথিল, ট্যারিফ-প্যারা ট্যারিফ, পেমেন্ট ব্যবস্থার সহজীকরণ, পরস্পরের পণ্য বাজারে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি ও বন্দর অবকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হয়। এ ছাড়া রেলসংযোগ সম্প্রসারণ, শুল্কপ্রক্রিয়া সহজীকরণ ও ট্রানজিট-সুবিধা কার্যকর করার বিষয়েও উভয় পক্ষ আলোচনা করে।
বৈঠকে পর্যটন উন্নয়ন ও বিমান যোগাযোগ সম্প্রসারণ, বিনিয়োগ সম্ভাবনা, এলডিসি উত্তরণ-পরবর্তী টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে দুই দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় হয়। বাংলাদেশ, নেপাল ও ভারত ত্রিপক্ষীয় সহযোগিতা জোরদারের সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা করেন দুই দশের বাণিজ্যসচিবেরা।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বৈঠকে দুই দেশের প্রতিনিধিরা ব্যবসায়িক ভিসা, পেশাজীবী ও তাঁদের পরিবারের জন্য ভিসা, পর্যটন ভিসা সহজীকরণের মাধ্যমে পারস্পরিক যাতায়াত, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়ানোর ব্যাপারে একমত হন।
এ ছাড়া বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য উন্নয়ন জোরদারের লক্ষ্যে সরকারি (জিটুজি) ও বেসরকারি (বিটুবি) পর্যায়ে বাণিজ্য মেলা, প্রদর্শনী ও ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদলের সফর বিনিময় নিয়ে আলোচনা হয়। উভয় পক্ষ নিয়মিত বাণিজ্য মেলা আয়োজন, বাজারসংক্রান্ত তথ্য বিনিময়, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ছোট, ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ের শিল্প খাতে (এমএসএমই) সহযোগিতা বাড়ানো নিয়ে সম্মত হয়।