হজযাত্রীদের বিমান টিকিটে আবগারি শুল্ক মওকুফ, খরচ কমবে ৫০০০ টাকা
আগামী মৌসুমের হজযাত্রীদের বিমান টিকিটের ওপর আবগারি শুল্ক অব্যাহতি প্রদান করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। সর্বশেষ মৌসুমেও এমন শুল্ক ছাড় দেওয়া হয়েছিল।
সম্প্রতি এনবিআর এই প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।
এনবিআরের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, হজ ব্যয় হ্রাসের সরকারের উদ্যোগকে সফল করতে এবং ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষের পবিত্র হজ পালনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য সরকার এ উদ্যোগ নিয়েছে।
এনবিআর মনে করে, এতে করে প্রত্যেক হজযাত্রীর পবিত্র হজ পালনে সৌদি আরবে যাওয়া–আসা বাবদ বিমান টিকিটের খরচ প্রায় ৫ হাজার টাকা খরচ সাশ্রয় হবে।