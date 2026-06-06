নিউমুরিং টার্মিনাল ইজারা: এক দিনে দুই চিঠি
চট্টগ্রাম বন্দরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) ইজারা নিয়ে নৌ মন্ত্রণালয় থেকে একই দিনে দুটি ভিন্ন চিঠি নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে ডিপি ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ বা বাতিলের কথা বলা হলেও বিকেলে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। নৌপরিবহন সচিব জাকারিয়া জানান, দর-কষাকষি চলমান। বর্তমানে নৌবাহিনীর সিডিডিএল টার্মিনালটি সফলভাবে পরিচালনা করছে। ডিপি ওয়ার্ল্ড ও দেশীয় এমজিএইচ গ্রুপের প্রস্তাব আলোচনার টেবিলে।