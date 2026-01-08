ওমেগা-৩ সমৃদ্ধ ব্রয়লার মাংস উৎপাদন নিয়ে বেঙ্গল মিটের কর্মশালা

ওমেগা-৩ সমৃদ্ধ ব্রয়লার মাংস উৎপাদন নিয়ে বেঙ্গল মিটের কর্মশালা
দৈনন্দিন জীবনে সুস্বাদু খাবারের পাশাপাশি প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ পুষ্টির জোগান। সাধারণত ব্রয়লার মাংস প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করলেও তাতে অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে না।
অ্যান্টিবায়োটিক বা কেমিক্যালমুক্ত উন্নত পুষ্টিগুণসম্পন্ন ওমেগা-৩ সমৃদ্ধ ব্রয়লার মাংসে উচ্চমাত্রার ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে, যা মানবদেহের জন্য অত্যন্ত কার্যকর ও উপকারী।
ওমেগা-৩ সমৃদ্ধ ব্রয়লার মাংস উৎপাদন নিয়ে সম্প্রতি প্রচারণামূলক কর্মশালার আয়োজন করে বেঙ্গল মিট। সেখানে বক্তারা এসব কথা বলেন। রাজধানীর তেজগাঁওয়ে বেঙ্গল মিটের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বেঙ্গল মিটের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন সেন্টারের (বিএইউ-আরআইসি) ‘এজ’ উপপ্রকল্পের আওতায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ইয়াসমিন আক্তার। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, বেঙ্গল মিটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এ এফ এম আসিফ। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বেঙ্গল মিটের কন্ট্রাক্ট ফার্মিং ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার ও প্রকল্পের প্রধান কৃষিবিদ মো. ইমরুল কায়েস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএইউ-আরআইসির চিফ কো-অর্ডিনেটর অধ্যাপক মো. আবদুল আউয়াল।
কর্মশালায় বক্তারা বলেন, বর্তমান সময়ে স্বাস্থ্যসচেতন গ্রাহকদের কাছে ওমেগা-৩ সমৃদ্ধ ব্রয়লার মাংসের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। সাধারণ ব্রয়লার মুরগির খাদ্যে মাছের তেল, তিসি বা চিয়াসিডের মতো পুষ্টিকর উপাদান যোগ করার মাধ্যমে উৎপাদিত এই ওমেগা-৩ সমৃদ্ধ মাংস কেবল পুষ্টির অভাবই পূরণ করবে না, বরং হৃদ্রোগের ঝুঁকি কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।