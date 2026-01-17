হিসাববিদদের প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নৈতিক ব্যবহারের আহ্বান
বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে হিসাব ও নিরীক্ষা পেশায় দ্রুত পরিবর্তন আসছে। বিশ্ব এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি নৈতিক, দক্ষ ও দূরদর্শী হিসাববিদের প্রয়োজন অনুভব করছে। তাই এই খাতে পরিবর্তনের নেতৃত্ব দিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নৈতিক ব্যবহার ও টেকসই প্রতিবেদন তৈরিকে গুরুত্ব দিতে হবে।
আজ শনিবার রাজধানীর লে মেরিডিয়েন হোটেলে দক্ষিণ এশিয়ার সনদপ্রাপ্ত হিসাববিদদের (সাফা) নিয়ে আয়োজিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এ কথা বলেন বক্তারা। দিনব্যাপী এ সম্মেলনের আয়োজক ছিল দ্য ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউনট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি)।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন; বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপারসন এ এইচ এম আহসান ও বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের (এফআরসি) চেয়ারম্যান মো. সাজ্জাদ হোসেন ভূঁইয়া। এ ছাড়া ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব অ্যাকাউন্ট্যান্টসের (আইএফএসি) প্রেসিডেন্ট জ্য’বুকো সম্মেলনে অংশ নেন।
সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্যে আইসিএবির সভাপতি এন কে এ মোবিন বলেন, আধুনিক টেকসই প্রতিবেদন এখন আর শুধু করপোরেট দায়বদ্ধতার বিষয় নয়। এটি সরাসরি বিনিয়োগ, নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমোদন ও একটি প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে জড়িত। তিনি বলেন, এখন হিসাবরক্ষকদের কাজ শুধু হিসাব রাখা পর্যন্ত সীমিত নেই; ঝুঁকি বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন, নিরীক্ষা, অনুসন্ধান ও নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় নিরীক্ষকদের সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হচ্ছে।
সম্মেলনের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আইসিএবির সাবেক সভাপতি আদিব হোসেন খান। তিনি বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কাজ কেবল স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিবেদন তৈরি করা না, বরং সিদ্ধান্ত গ্রহণের মান উন্নত করতে সহায়তা করতে পারে এই প্রযুক্তি। অর্থাৎ উন্নত প্রযুক্তি দায়িত্ব কমায় না, বরং দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দেয়। নিরীক্ষা, জনস্বার্থ রক্ষা ও মানদণ্ড মেনে চলার ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনকে সঠিক ও দায়িত্বশীলভাবে এগিয়ে নিতে পেশাদার হিসাববিদদের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
অতিথি বক্তা হিসেবে আইএফএসির প্রেসিডেন্ট জ্য’বুকো বলেন, এই সম্মেলনের আলোচনা বৈশ্বিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। টেকসই প্রতিবেদন, নৈতিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ভবিষ্যতে পেশার দিকনির্দেশনা নির্ধারণে এসব আলোচনা বড় ভূমিকা রাখবে। তিনি বলেন, সততা ও জনস্বার্থকে গুরুত্ব দিয়ে যদি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করা যায়, তাহলে হিসাববিদেরা বর্তমান অনিশ্চয়তাকে নতুন সুযোগে পরিণত করতে পারবেন।
সম্মেলনে আফগানিস্তান, ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা থেকে আগত প্রতিনিধিরা জাতীয় নেতৃবৃন্দ, হিসাববিদ ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সংলাপ এবং জ্ঞানভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেন। সম্মেলনে ভবিষ্যৎ পেশা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও টেকসই প্রতিবেদনকে কেন্দ্র করে তিনটি টেকনিক্যাল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।