শুরু হচ্ছে অমর্ত্য সেনের কর্মের আলোকে পাঠচক্র, আয়োজনে বাঙলার পাঠশালা

বাঙলার পাঠশালা ফাউন্ডেশনের আয়োজনে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের কর্মের আলোকে শুরু হচ্ছে ছয় মাসব্যাপী পাঠচক্র। এই পাঠচক্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে ৬ সেপ্টেম্বর। মূল পাঠচক্র শুরু হবে ১৩ সেপ্টেম্বর।

এই পুরো পাঠচক্র হবে ভার্চ্যুয়াল মাধ্যমে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানও হবে একই পদ্ধতিতে। পাঠকচক্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান।

এবারের পাঠচক্রের মূল বিষয় ‘ব্যক্তির জীবনকুশলতা ও সামাজিক কল্যাণ’। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চ্যুয়াল মাধ্যমে বক্তব্য দেবেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমর্ত্য সেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাবিনা আলকায়রো। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত থাকবেন সাবেক অর্থ উপদেষ্টা এম সাইদুজ্জামান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করবেন বাঙলার পাঠশালার সভাপতি আহমেদ জাভেদ। খবর বিজ্ঞপ্তি।

বাঙলার পাঠশালা ফাউন্ডেশন জানিয়েছে, ছয় মাসব্যাপী এই পাঠচক্রে দেশি–বিদেশি গবেষক, শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদ অংশ নেবেন। আলোচনার বিষয় হবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ন্যায়, দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়ন।

ছয় মাস ব্যাপী এই পাঠচক্রের মূল পর্ব শুরু হবে ১৩ সেপ্টেম্বর। এই পাঠচক্রে অংশ নিতে নিবন্ধ করতে হবে। ১২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ৫০০ টকার বিনিময়ে এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে ১০ ডলারের বিনিময়ে এই পাঠচক্রে অংশগ্রহণের জন্য নিবন্ধন করা যাবে। নিবন্ধন করুন এই লিঙ্কে গিয়ে: https://bpathshala.org/individual-well-being-and-social-welfare-study-circle/

