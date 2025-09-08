জলবায়ু নিয়ে কথাবার্তা বেশি, কাজ কম: অর্থ উপদেষ্টা

জলবায়ু নিয়ে কথাবার্তা বেশি, কাজ কম: অর্থ উপদেষ্টা
জলবায়ু নিয়ে কথাবার্তা বেশি হলেও কাজ কম হয় বলে মন্তব্য করেছেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, ‘দুর্যোগ মোকাবিলায় ৩০ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন হয়, কিন্তু আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) থেকে এক থেকে দেড় বিলিয়ন ডলার আনতে আমাদের জান বের হয়ে যায়।’
আজ সোমবার রাজধানীর পল্লী কর্ম–সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) যৌথ আয়োজনে নেভিগেটিং ক্লাইমেট ফাইন্যান্স: মিডিয়া রিপোর্টিং শীর্ষক তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সালেহউদ্দিন আহমেদ এ কথাগুলো বলেন।
অর্থ উপদেষ্টা বলেন, দুই ধরনের দুর্যোগের মধ্যে মানবসৃষ্ট দুর্যোগ কম নয়। আবার মানুষের কারণেই প্রকৃতির ক্ষতি হয় বেশি।
অর্থ উপদেষ্টার মতে, পাঁচটা পক্ষ এক না হলে জলবায়ু সংকট মোকাবিলা করা যাবে না। তাঁরা হলেন বিজ্ঞানী, নীতিনির্ধারক, প্রতিষ্ঠান, অর্থের সংস্থানকারী ও জনগণ। আগুন লাগলে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীর আগে মানুষ এসে পড়েন। এদিকে বাংলাদেশ এগিয়ে আছে। এটা কাজে লাগাতে সচেতনতা বাড়াতে হবে।
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সচিব শাহরিয়ার কাদের ছিদ্দিকী বলেন, ‘জলবায়ু তহবিল থেকে অর্থ আনার চেষ্টা করি। সে জন্য আমাদের ক্ষতির গল্পগুলো উঠে আসা উচিত। এ জন্য সাংবাদিকদের সহযোগিতা দরকার।’
সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সেক্রেটারি শফিকুল আলম বলেন, ‘ডেঙ্গু বেড়ে যাচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। সিলেটে পানি বৃদ্ধি, মাতৃমৃত্যুসহ এমন কোনো কিছু নেই, যেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নেই। তবে এসব গল্প আমরা বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে তুলে ধরতে পারছি না। ফলে অর্থ পাওয়ার কেস তৈরি হচ্ছে না।’
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফের চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান। তিন দিনের এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিভিন্ন গণমাধ্যম থেকে ৬০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেছেন।