খুচরা ও পাইকারি ব্যবসায়ীরা কারসাজি করে গ্যাসের দাম বাড়িয়েছেন: জ্বালানি উপদেষ্টা
তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য খুচরা ও পাইকারি ব্যবসায়ীদের কারসাজিকে দায়ী করলেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। তিনি মনে করেন, এটা সাময়িক এবং ধীরে ধীরে কমে যাবে।
আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা এ কথা জানান।
ভোক্তাপর্যায়ে বেসরকারি খাতের এলপিজির দাম কেজিতে বেড়েছে ৪ টাকা ৪২ পয়সা। চলতি জানুয়ারি মাসের জন্য ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১ হাজার ৩০৬ টাকা। গত মাসে (ডিসেম্বর ২০২৫) দাম ছিল ১ হাজার ২৫৩ টাকা। অর্থাৎ, জানুয়ারিতে ১২ কেজিতে দাম বেড়েছে ৫৩ টাকা। গত মাসে দাম বেড়েছিল ৩৮ টাকা।
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা বলেন, অস্বাভাবিকভাবে এলপিজির দাম বাড়ানো ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট করা হচ্ছে। যাঁরা দোকান বন্ধ রেখেছেন, সেগুলোও খোলার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
কারসাজির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে কি না জানতে চাইলে জ্বালানি উপদেষ্টা বলেন, হ্যাঁ, অনেক ক্ষেত্রেই সাজা দেওয়া হয়েছে। কাজ হচ্ছে জেলা প্রশাসন, পুলিশ ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর—এ তিন ভাগে।
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) থেকে এলপিজির দাম বাড়ানোর তথ্য দেওয়া হচ্ছে—এ বিষয়ে জ্বালানি উপদেষ্টা বলেন, ‘আমরা দেখব বিইআরসির কেউ এতে জড়িত কি না।’
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ সচিব, বিইআরসি এবং এলপিজি অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সঙ্গে বৈঠক করেছেন জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, এলপিজি আমদানি করে বোতলজাত করা হয়। সে আমদানি গত মাসের তুলনায় এ মাসে বেশি। ফলে কোনো ঘাটতি হওয়ার কথা নয়।
কিছু জাহাজের ওপর নিষেধাজ্ঞা আছে জানিয়ে উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান বলেন, ‘ভবিষ্যতের জন্য জাহাজীকরণের সমস্যাটা দেখার চেষ্টা করছি।’
বাসাবাড়িতে গ্যাসের সংকট নিয়ে ফাওজুল কবির খান বলেন, ‘স্থানীয়ভাবে গ্যাসের স্থানীয় উৎপাদন আছে, আমদানিও করা হয়। কোনোটাই কম নয়। মনে রাখা দরকার যে শীতকালে গ্যাসের পাইপলাইনে সমস্যা থাকে। বিদেশে পাইপলাইনকেও হিট করে। এটার জন্য আমাদের গ্যাস সরবরাহে সমস্যা। যে পরিমাণ এলএনজি আনার কথা, সেই পরিমাণ এলএনজি আনা হচ্ছে।’