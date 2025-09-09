সংসদ নির্বাচনের জন্য ৩০০ গাড়ি কেনা হচ্ছে

সাংবাদিকদের অর্থ উপদেষ্টা
সংসদ নির্বাচনের জন্য ৩০০ গাড়ি কেনা হচ্ছে
আগামী সরকারের মন্ত্রীদের জন্য গাড়ি কেনার প্রস্তাব বাতিল করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়। এ বিষয়ে গণমাধ্যমে যে খবর প্রকাশিত হয়েছে তা–ও সঠিক নয় বলে জানান অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। আজ মঙ্গলবার ক্রয়–সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক শেষে সচিবালয়ে এসব কথা বলেন তিনি।
সালেহউদ্দিন আহমেদ জানান, আগামী সরকারের মন্ত্রীদের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে আসা গাড়ি কেনার প্রস্তাব বাতিল করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়।
জানা যায়, আগামী সরকারের মন্ত্রীদের জন্য ৬০টি গাড়ি কেনার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ে এ প্রস্তাব এসেছিল। সেই প্রস্তাব বাতিল করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়।
তবে সাংবাদিকদের উপদেষ্টা জানিয়েছেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ৩০০টি গাড়ি কেনা হচ্ছে। এ বিষয় উপদেষ্টা বলেন, ‘ইলেকশনের সময় ভাঙা গাড়ি নিয়ে বাইরে গেলে তো দুই মাইল পর সেই গাড়ি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সেটা তো আমরা অ্যালাউ করব না। সঠিক সংখ্যাটা মনে নেই। প্রায় ৩০০টি গাড়ি আমরা অনুমোদন দিয়েছি। ওই ৬০টি গাড়ির বিষয় নয়।’
এ সময় উপদেষ্টা আরও বলেন, আগের সরকারের সংসদ সদস্যদের জন্য আমদানি করা ৩০ থেকে ৪০টি গাড়ি জব্দ করেছে সরকার। একেকটি গাড়ির দাম ৫ কোটি টাকা। এসব গাড়ি নির্বাচনের সময় ব্যবহার করা হবে।
অর্থ উপদেষ্টা জানান, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে এক লাখ দক্ষ জনবল নেবে জাপান। সম্প্রতি জাপান সফর করেছেন অর্থ উপদেষ্টা। সফরের বিষয় জানতে চাইলে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘জাপান আমাদের সবচেয়ে বড় দাতা দেশ। জাপানের সঙ্গে মেট্রোরেলসহ অনেকগুলো প্রকল্প চলমান। সেখানে জাইকা ও এডিবির সঙ্গে কথা বলেছি। জাপানের অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। জাপানের সঙ্গে অর্থনৈতিক অংশীদারি চুক্তি বা ইপিএ করার বিষয়ে আলাপ হয়েছে। জাপানের দিক থেকে ওরা খুব আগ্রহী।’
জাপানে এক লাখ লোক পাঠানোর বিষয়েও সফরে আলোচনা হয়েছে বলে জানান উপদেষ্টা। তিনি বলেন, ‘জাপান কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাতে লোক নেবে। কোনো দালালের মাধ্যমে নয়; ওরা সরাসরি নেবে। নেপাল আড়াই লাখ লোক পাঠিয়েছে। আমাদের এখানে স্লো। কারণ, আমাদের প্রশিক্ষণটা স্লো। জাপানি ভাষাটা জানলেই সেখানে চাকরি পাবে।’