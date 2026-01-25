এলডিসি উত্তরণে উচ্চ শুল্ক রাখা যাবে না, তাই কমানো হচ্ছে: এনবিআর চেয়ারম্যান
এলডিসি থেকে উত্তরণের পর শুল্কের উচ্চ হার রাখা যাবে না। সেই বাস্তবতা মাথায় রেখে ক্রমান্বয়ে শুল্কহার কমানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান।
এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, রাজস্ব আদায় বাড়াতে গত দেড় বছরে শুল্ক বাড়ানো হয়নি; বরং জনস্বার্থ বিবেচনায় বেশ কিছু নিত্যপণ্যের শুল্কহার কমানো হয়েছে।
আজ রোববার দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের জাতীয় রাজস্ব ভবনে আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস–২০২৬ পালন উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন এনবিআর চেয়ারম্যান। দিবসটি উপলক্ষে আগামীকাল সোমবার এনবিআরে সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন কাস্টম হাউস ও কাস্টম স্টেশনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হবে।
সংবাদ সম্মেলনে এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান বলেন, শুধু দেশীয় কিছু শিল্পের সুরক্ষায় কিছু ক্ষেত্রে শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়। এ ছাড়া বিশ্বের কোনো দেশেই এখন শুল্ক রাজস্ব আয়ের বড় উৎস নয়; বরং অবৈধ পণ্যের আমদানি বন্ধ করা ও মিথ্যা ঘোষণার মাধ্যমে অর্থ পাচার ঠেকানো শুল্ক বিভাগের প্রধান কাজ। গত ২০২৪–২৫ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আয়ের মধ্যে শুল্কের অবদান ছিল ২৭ শতাংশ।
এক প্রশ্নের জবাবে এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, বিদেশি সিগারেট ঠেকাতে বিমানবন্দরে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে আন্ডার ও ওভার ইনভয়েসিং কঠোরভাবে দমন করা হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।
পণ্য খালাসে দীর্ঘসূত্রতার বিষয়ে এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, ৯০ শতাংশ মালামাল এক দিনে খালাস হয়ে যায়। তবে কিছু ক্ষেত্রে পণ্য পরীক্ষার বিষয় থাকলে বা গোয়েন্দা তথ্য থাকলে পণ্য আটকে রাখা হয়। কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, কাপড়ের কথা বলে মাদক নিয়ে আসা হয়।
এদিকে পণ্য খালাস আরও সহজ করতে সফটওয়্যার তৈরি করা হচ্ছে বলে জানান এনবিআর চেয়ারম্যান। ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন (ডব্লিউসিও) ২৬ জানুয়ারিকে কাস্টমস দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশও সংস্থাটির সদস্য হিসেবে দিবসটি পালন করে থাকে।