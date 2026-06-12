সঞ্চয়পত্রে মুনাফার কর দ্বিগুণ, চাপে মধ্যবিত্ত

সঞ্চয়পত্রে মুনাফার কর দ্বিগুণ, চাপে মধ্যবিত্ত
সরকার সঞ্চয়পত্রের মুনাফার ওপর অগ্রিম কর ৫% থেকে বাড়িয়ে ১০% করেছে, যা নতুন বাজেটের অর্থবিলে প্রস্তাবিত। ফলে মধ্যবিত্ত ও পেনশনভোগী বিনিয়োগকারীরা হাতে কম মুনাফা পাবেন, যা তাদের জীবনযাত্রায় চাপ বাড়াবে। পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান এম মাসরুর রিয়াজ এটি বাতিলের আহ্বান জানিয়েছেন। এনবিআর বলেছে, বেশি কর কেটে রাখলে রিটার্ন দাখিলকারীরা ফেরত পাবেন, তবে অনেক মধ্যবিত্তের টিআইএন নেই। এদিকে, অর্থসচিব মো. খায়েরুজ্জমান মজুমদার বলছেন, সঞ্চয়পত্র নিয়ে নতুন কিছু হয়নি।