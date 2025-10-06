বিকাশ ও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বইপড়া কর্মসূচি

বিকাশ ও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বইপড়া কর্মসূচি
শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং তাদের সৃজনশীল চিন্তাভাবনায় উৎসাহ দিতে বিকাশ ও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে বইপড়া কর্মসূচি নাটোর ও পাবনা জেলায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিকাশ এ তথ্য জানিয়েছে। এতে বলা হয়, বইপড়া কর্মসূচির আওতায় চলতি বছরে সারা দেশের ৩৩০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৪০ হাজার বই বিতরণ করা হবে। এরই অংশ হিসেবে সম্প্রতি নাটোরের বনবেলঘরিয়া শহীদ রেজা-উন-নবী উচ্চবিদ্যালয়, নাটোর সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, নাটোর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, বনলতা বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, মহারাজা জেএন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, নববিধান উচ্চবালিকা বিদ্যালয়, কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং পাবনা জেলার পাবনা সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ইমাম গাজ্জালী গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কৃষ্ণপুর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, পাবনা কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও রাধানগর মজুমদার একাডেমি স্কুলের শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেওয়া হয়।
নাটোর জেলা পরিষদ মিলনায়তন এবং পাবনা জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে পৃথক অনুষ্ঠানে মোবাইলে আর্থিক সেবাদাতা (এমএফএস) বিকাশ ও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র এ কর্মসূচির আয়োজন করে।
নাটোরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. আবুল হায়াত এবং পাবনার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মনিরুজ্জামান নিজ নিজ জেলায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সচিব ও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সাবেক ট্রাস্টি খোন্দকার মো. আসাদুজ্জামান, বিকাশের রেগুলেটরি ও করপোরেট অ্যাফেয়ার্স বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট সায়মা আহসান প্রমুখ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই পড়া আরও জনপ্রিয় করতে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।