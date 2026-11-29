সপ্তাহে তিনদিন রাত ১০টা পর্যন্ত দোকানপাট খোলা
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বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় ও দোকান মালিক সমিতির বৈঠকে সপ্তাহে তিন দিন রাত ১০টা পর্যন্ত এবং অন্য তিন দিন রাত ৮টা পর্যন্ত দোকানপাট খোলা রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। যেসব বিপণিবিতান সৌরবিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন করবে, সরকার তাদের ৫% সুদে ৫-৭ বছরের জন্য ঋণ দেবে, যা অবশ্যই বিএসটিআই সনদপ্রাপ্ত হতে হবে। দোকান মালিকরা দৈনিক ৩-৫ বার বিদ্যুৎ বিভ্রাট ও তার চুরির বিষয়ে উদ্বেগ জানালে মন্ত্রী ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।