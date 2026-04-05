সরকারি চাকরি: বেতনকাঠামো পর্যালোচনা করবে সচিব কমিটি
সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রস্তাবিত নতুন বেতনকাঠামো পর্যালোচনার কাজ সচিব কমিটি চালিয়ে যাবে। প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর আজ রোববার জানান, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠকের পর সচিব কমিটি প্রতিবেদন জমা দেবে, যা অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। জাকির আহমেদ খানের নেতৃত্বে গঠিত কমিশন ২২ জানুয়ারিতে সর্বনিম্ন বেতন ৮,২৫০ টাকা থেকে ২০,০০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৭৮,০০০ টাকা থেকে ১,৬০,০০০ টাকা করার সুপারিশ করে।