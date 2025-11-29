দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে ১২২ দেশে এগিয়ে বাংলাদেশ, পিছিয়ে ১০৪ দেশে

দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে ১২২ দেশে এগিয়ে বাংলাদেশ, পিছিয়ে ১০৪ দেশে
বিশ্বের ২২৬ দেশ ও অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্য করে বাংলাদেশ; কিন্তু এ বাণিজ্য সব মহাদেশে সমান নয়। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় রপ্তানিতে সাফল্যের ওপর ভর করে বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্যে এগিয়ে থাকলেও এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় বাংলাদেশ এখনো বাণিজ্যঘাটতির দেশ।
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, সর্বশেষ গত ২০২৪–২৫ অর্থবছরে ১২২ দেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে এগিয়ে ছিল বাংলাদেশ। তবে এ সাফল্য ঢাকা পড়ে গেছে ১০৪ দেশের সঙ্গে বাণিজ্যঘাটতিতে। কারণ, ঘাটতি এত বেশি যে ১২২ দেশে এগিয়ে থেকেও বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যঘাটতি বেশি।
এনবিআরের হিসাবে, গত অর্থবছরে বাংলাদেশ বিশ্বের ২০১ দেশে ৪ হাজার ৬৫৭ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে। একই সময়ে বিশ্বের ২০৬ দেশ থেকে আমদানি করেছে ৬ হাজার ৭৪৪ কোটি ডলারের পণ্য। তাতে অর্থবছর শেষে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২ হাজার ৮৭ কোটি ডলারের। আমদানি–রপ্তানি মিলিয়ে গত অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ১১ হাজার ৪০২ কোটি ডলার।
সবচেয়ে এগিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে
বিশ্বের বৃহৎ ভোক্তার বাজার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যে বাংলাদেশ সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। গত অর্থবছরে দেশটিতে ৮৭৬ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ। তার বিপরীতে আমদানি করেছে ২৫০ কোটি ডলারের পণ্য। সেই হিসাবে দেশটির সঙ্গে বাংলাদেশের উদ্বৃত্ত বাণিজ্য ৬২৬ কোটি ডলারে, যা অন্য যেকোনো দেশের চেয়ে বেশি।
চার দশক আগে বাংলাদেশের মতো দেশগুলোকে কোটাসুবিধা দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। সেই সুবিধা নিয়ে বাংলাদেশের রপ্তানি এগিয়েছে দেশটিতে। শুধু এগিয়ে নয়, একক বাজার হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের বড় বাজারে পরিণত হয়েছে। পাল্টা শুল্ক আরোপের পরও এখনো দেশটিতে সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে বাংলাদেশ।
যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও উত্তর আমেরিকার কানাডা, মেক্সিকো, পানামার মতো দেশগুলোয় বাংলাদেশের আমদানির তুলনায় রপ্তানি বেশি। গত অর্থবছরে এই মহাদেশের ২৫টি দেশ ও অঞ্চলে বাংলাদেশ রপ্তানি করেছে ১ হাজার ৬৭ কোটি ডলারের পণ্য। এর বিপরীতে আমদানি করেছে ৩৪৮ কোটি ডলারের পণ্য। সেই হিসাবে ৭১৯ কোটি ডলারের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বাংলাদেশের।
পোশাকে ভর করে এগিয়ে ইউরোপেও
ইউরোপ মহাদেশের দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যেও ভালো অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। এসব দেশ থেকে বাংলাদেশের মোট আমদানি কম, রপ্তানি বেশি। বাংলাদেশের পোশাকের বড় বাজার ইউরোপের দেশগুলো। মূলত এই একটি পণ্য দিয়েই ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ।
গত অর্থবছর ইউরোপ মহাদেশের ৫১টি দেশ ও স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে বাংলাদেশ দ২ হাজার ৬৭৬ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে। একই সময়ে এসব দেশ থেকে আমদানি হয়েছে ৫১০ কোটি ডলারের পণ্য। তাতে এই মহাদেশের দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যে বাংলাদেশের উদ্বৃত্ত রয়েছে ২ হাজার ১৬৬ কোটি ডলার।
ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে জার্মানির সঙ্গে বাণিজ্যে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। গত অর্থবছর দেশটিতে পণ্য রপ্তানি হয়েছে ৫৩২ কোটি ডলারের পণ্য। আর আমদানি হয়েছে ৮২ কোটি ডলারের। দেশটির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে বাংলাদেশের উদ্বৃত্তের পরিমাণ ৪৫০ কোটি ডলার। জার্মানি ছাড়াও যুক্তরাজ্য, স্পেন, নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স, পোলান্ড, ইতালি, ডেনমার্ক, সুইডেন, বেলজিয়ামের সঙ্গেও দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ।
বড় ঘাটতি চীন–ভারতে
এশিয়া মহাদেশে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে বাংলাদেশের বড় ঘাটতি চীনের সঙ্গে। দেশটি থেকে গত অর্থবছরে পণ্য আমদানি হয়েছে ২ হাজার ৬১ কোটি ডলারের। এর বিপরীতে বাংলাদেশ রপ্তানি করেছে ৭৪ কোটি ডলারের পণ্য। তাতে দেশটির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে বাংলাদেশের ঘাটতি ১ হাজার ৯৮৭ কোটি ডলারের।
চীনের পরেই বড় ঘাটতি ভারতের সঙ্গে। যদিও প্রতিবেশী দেশটিতে রপ্তানি বাড়তে থাকায় ঘাটতি কমছে। এরপরও গত অর্থবছরে দেশটি থেকে আমদানি হয়েছে ৯৬৮ কোটি ডলার পণ্য। রপ্তানি হয়েছে ১৮২ কোটি ডলারের পণ্য। তাতে বছর শেষে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে বাংলাদেশের ঘাটতি ৭৮৬ কোটি ডলারের।
তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, চীন–ভারত থেকে আমদানি বেশি হলেও তা আবার ইউরোপ–আমেরিকায় রপ্তানিতে ভূমিকা রাখছে। কারণ, এই দুই দেশ থেকে বাংলাদেশ রপ্তানির কাঁচামাল আমদানি করে বেশি, যা দিয়ে ইউরোপ–আমেরিকার দেশগুলোতে পণ্য রপ্তানি হচ্ছে।
এনবিআরের তথ্য অনুযায়ী, গত অর্থবছরে চীন থেকে আমদানি হওয়া পণ্যের ৫৪ শতাংশই ছিল রপ্তানিমুখী শিল্পের কাঁচামাল। বাকি ৪৬ শতাংশ ছিল বাণিজিক পণ্য। একইভাবে ভারত থেকে গত অর্থবছরে আমদানি হওয়া পণ্যের ৩১ শতাংশই ছিল রপ্তানিমুখী শিল্পের কাঁচামাল। বাংলাদেশের বাজারের চাহিদা অনুযায়ী পণ্যের বড় উৎস এই দেশ দুটি। প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকে কম সময়ে ও কম খরচে পণ্য আমদানি করা যায়। আবার রপ্তানিমুখী পোশাকশিল্পের কাঁচামাল ছাড়াও বাণিজ্যিক পণ্য, ইলেকট্রনিক পণ্যের বড় উৎস চীন। দুই দেশ থেকে কম খরচে পণ্য আমদানি করা যায় বলে দেশের ভোক্তারাও সুফল পাচ্ছেন।
চীন–ভারতের মতো মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকেও আমাদের আমদানি বেশি, রপ্তানি কম। সবমিলিয়ে এশিয়া মহাদেশের ৫১টি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য রয়েছে। গত অর্থবছরে বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের ৫০ শতাংশ হয়েছে এই মহাদেশের দেশগুলোর সঙ্গে।
দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে কোনো দেশের সঙ্গে ঘাটতি থাকবে, কোনো দেশের সঙ্গে উদ্বৃত্ত থাকবে। তবে মোট বৈদেশিক বাণিজ্য যাতে উদ্বৃত্ত থাকে, সেই চেষ্টা থাকতে হবে।মোস্তাফিজুর রহমান, সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি
ক্ষুদ্র বাজার, তবু ঘাটতি
দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ও ওশেনিয়া মহাদেশের দেশগুলোতে বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে বেশ পিছিয়ে আছে। দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ও প্যারাগুয়ে থেকে বাংলাদেশের আমদানি বেশি, রপ্তানি কম। এই তিন দেশ থেকে মূলত সয়াবিন তেল, সয়াবিন বীজ, গমসহ কৃষিপণ্য আমদানি করা হয়। গত অর্থবছরে এই মহাদেশের দেশগুলো থেকে ৩৮৯ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি হয়েছে, রপ্তানি হয়েছে ৬০ কোটি ডলারের পণ্য। তাতে অর্থবছর শেষে ঘাটতি দাঁড়ায় ৩২৯ কোটি ডলারে।
আফ্রিকার দেশগুলোতেও বাংলাদেশের রপ্তানি কম, আমদানি বেশি। গত অর্থবছরে এই মহাদেশের দেশগুলো থেকে ২৮১ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি হয়েছে, রপ্তানি হয়েছে ৪৪ কোটি ডলার। তাতে অর্থবছর শেষে ঘাটতি দাঁড়ায় ২৩৭ কোটি ডলারে।
একইভাবে ওশেনিয়া মহাদেশের দেশগুলোতে গত অর্থবছরে রপ্তানি হয়েছে ১০৩ কোটি ডলারের পণ্য, আমদানি হয়েছে ১৮৫ কোটি ডলারের পণ্য। তাতে বাণিজ্যঘাটতি ৮৩ কোটি ডলারের।
নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস–বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা গেল শিল্প গড়ে উঠবে। রপ্তানি পণ্যের বৈচিত্র্যকরণ ঘটবে। তাতে রপ্তানি বাড়িয়ে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে ঘাটতি কমানো সম্ভব।আমিরুল হক, এমডি, সিকম গ্রুপ
আমদানি কেন বেশি, রপ্তানি কেন কম
ব্যবসায়ীরা বলছেন, শিল্পের কাঁচামাল থেকে প্রস্তুত পণ্যে বাংলাদেশের আমদানিনির্ভরতা বেশি। আমদানি প্রতিস্থাপক কারখানা গুটিকয় পণ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে। ফলে আমদানিনির্ভরতাও কমছে না। আবার রপ্তানির ঝুড়িতে পণ্যের সংখ্যাও কম। প্রযুক্তিনির্ভর পণ্য রপ্তানিতে অগ্রগতি নেই। যেমন গত অর্থবছরে রপ্তানির প্রায় ৮৫ শতাংশই বা ৩ হাজার ৯৪৭ কোটি ডলার ছিল তৈরি পোশাক। দ্বিতীয় স্থানে থাকা চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের হিস্যা মোট রপ্তানির ২ শতাংশের কাছাকাছি বা ১১৩ কোটি ডলারের। আর কোনো খাতের রপ্তানি আয় বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেনি।
আমদানি বেশি হওয়ায় বাংলাদেশমুখী পণ্যে পরিবহনভাড়া তুলনামূলক বেশি, যা মূলত পরিশোধ করে আমদানিকারকেরা। কিন্তু রপ্তানি কম থাকায় রপ্তানিতে পরিবহনভাড়া কম, যা মূলত পরিশোধ করেন বিদেশি ক্রেতারা।
ঘাটতি কমাতে যা দরকার
বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে কোনো দেশের সঙ্গে ঘাটতি থাকবে, কোনো দেশের সঙ্গে উদ্বৃত্ত থাকবে। তবে মোট বৈদেশিক বাণিজ্য যাতে উদ্বৃত্ত থাকে, সেই চেষ্টা থাকতে হবে। এ জন্য বিনিয়োগ, বাণিজ্য ও যোগাযোগ—এই তিনের সংশ্লেষ ঘটিয়ে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়াতে হবে। তাতে রপ্তানি বাড়তে পারে। মানবতন্তু দিয়ে তৈরি পোশাকের বৈচিত্র যেমন বাড়াতে হবে, তেমনি বহুমুখী পণ্যের রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণ দরকার।
মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘দক্ষিণ এশিয়া, পূর্ব এশিয়া ও আসিয়ানের দেশগুলো থেকে আমাদের আমদানি ৬০ শতাংশের বেশি। কিন্তু রপ্তানি ১২ শতাংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এসব দেশ বিপুল পরিমাণ পণ্য আমদানি করে। তাই দেশগুলোতে রপ্তানি বাড়াতে নজর দিতে হবে। তাহলে বৈদেশিক বাণিজ্যে আমরা উদ্বৃত্ত অবস্থায় থাকব।’
দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে ঘাটতির বিষয়ে জানতে চাইলে সিকম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আমিরুল হক প্রথম আলোকে বলেন, ‘বাণিজ্যঘাটতি কমাতে দুটি বিষয় জরুরি। এক, সরকারি বা নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে বাণিজ্যে সমঝোতার দক্ষতা। যেসব দেশের সঙ্গে আমাদের আমদানি বেশি তাদের বলতে হবে, তুমি কী কিনবে? যেমন ভারতের সঙ্গে আমাদের শুল্ক–অশুল্ক বাধা অনেক। ভিসাও পাওয়া যায় না। তাহলে রপ্তানি বাড়বে কীভাবে? দুই, সহায়তা নয়, একজন উদ্যোক্তার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে সরকারকে। যেমন নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস–বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা গেল শিল্প গড়ে উঠবে। রপ্তানি পণ্যের বৈচিত্র্যকরণ ঘটবে। তাতে রপ্তানি বাড়িয়ে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে ঘাটতি কমানো সম্ভব।’