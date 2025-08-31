বাংলাদেশ রিফর্ম ওয়াচের সূচনা হচ্ছে কাল সোমবার

বাংলাদেশ রিফর্ম ওয়াচের সূচনা হচ্ছে কাল সোমবার
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশের নতুন উদ্যোগ ‘বাংলাদেশ রিফর্ম ওয়াচ’ চালু হতে যাচ্ছে আগামীকাল সোমবার। নাগরিক প্ল্যাটফর্মের পক্ষ থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
জুলাই গণ–অভ্যুত্থান–পরবর্তী সময়ে সবার প্রত্যাশা ছিল বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার। এক বছরে সেই সংস্কার কার্যক্রম কত দূর এগোল? অন্তর্বর্তী সরকার তার অবশিষ্ট সময়ে সংস্কারকে আর কতটুকু এগিয়ে নিতে পারবে? রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতেহারে সংস্কারের আকাঙ্ক্ষার কতটুকুই–বা প্রতিফলিত হবে? নির্বাচন–পরবর্তী সময়ে সংস্কারের প্রক্রিয়ায় এবং সংস্কারের বাস্তবায়নে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের কথা বিবেচনায় নেওয়া হবে কি? এই প্রশ্নগুলোকে সামনে রেখে একটি ন্যায্য, সমতাভিত্তিক ও জবাবদিহিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশ রিফর্ম ওয়াচ উদ্যোগ শুরু করতে যাচ্ছে।
তিনটি পর্যায়ে এ উদ্যোগের কার্যক্রম পরিচালিত হবে। ১. অন্তর্বর্তী সরকারের অবশিষ্ট সময়ে গৃহীত কর্মসূচি। ২. নির্বাচনকালীন রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতেহার ও নির্বাচনী আলোচনা–বিতর্ক। ৩. নির্বাচিত সরকারের প্রাধিকার ও কর্মসূচি। এই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ রিফর্ম ওয়াচ সংস্কারপ্রক্রিয়ার অর্থায়নের সম্ভাব্যতা ও বাস্তবায়নের সক্ষমতা মূল্যায়ন করতে চায়। একই সঙ্গে সংস্কারজাত নীতি কাঠামোয় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মতামতের প্রতিফলন ও সংস্কার বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে চায়।
এই উদ্যোগের পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রগুলো হবে সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা, পুঁজিবাজার, ব্যাংকিং ও আর্থিক খাত, জ্বালানি রূপান্তর ও নিরাপত্তা, সরকারি পরিষেবা, শোভন কর্মসংস্থান ও শ্রম অধিকার, সামাজিক সুরক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, কৃষি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, এলডিসি থেকে উত্তরণ, জলবায়ু ও পরিবেশ, জেন্ডার সমতা, গণমাধ্যম ও বাক্স্বাধীনতা, সর্বজনীন মানবাধিকার ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা এবং ডেটা ইকোসিস্টেম। রূপান্তরকালীন এই নাগরিক প্রয়াস বাস্তবায়ন করবে প্ল্যাটফর্মের জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ের ১৫০টির বেশি সহযোগী সংগঠনসহ ব্যক্তি খাতের নেতা, বিশেষজ্ঞ, পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠী। এই উদ্যোগ বিভিন্ন নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক হিসেবে কাজ করবে।
জানতে চাইলে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক ও গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, ‘নাগরিক কণ্ঠস্বর সোচ্চার না হলে কোনো সংস্কার উদ্যোগই কার্যকর ও টেকসই হয় না। বাংলাদেশ রিফর্ম ওয়াচ সরকারের নেওয়া বিভিন্ন সংস্কার উদ্যোগের অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করবে। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সংস্কার এজেন্ডা প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করবে। এসব সংস্কার প্রস্তাবনা আগামী দিনে রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে যথাযথভাবে স্থান পাবে বলে আমরা প্রত্যাশা করি।’