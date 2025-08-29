বেঙ্গল ডেলটা কনফারেন্স
রাষ্ট্রকে কবজা করে সুবিধা নিয়েছিলেন পোশাক খাতের ব্যবসায়ীরা: সেলিম রায়হান
গত ১৫ বছরে দেশে লেনদেনভিত্তিক একটি ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। যার মাধ্যমে রাষ্ট্রকে কবজা করে তৈরি পোশাক খাতের ব্যবসায়ীরা সুবিধা নিয়েছিলেন বলে মন্তব্য করেছেন অর্থনীতিবিদ সেলিম রায়হান। তিনি বলেন, এ ধরনের সুবিধা নেওয়ার উদ্দেশ্যই হয়তো তাঁরা জাতীয় সংসদের সদস্য হয়েছিলেন।
বেসরকারি নীতি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ঢাকা ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস (দায়রা) রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে আজ শুক্রবার বেঙ্গল ডেলটা কনফারেন্সের এক অধিবেশনে এ কথা বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সানেমের নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান। অর্থনৈতিক কৌশল ও রাজনৈতিক বন্দোবস্ত শীর্ষক এই অধিবেশনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন লন্ডনের সোয়াস ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের অর্থনীতির অধ্যাপক মুশতাক খান।
সেলিম রায়হান বলেন, গত তিনটি ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছিল। তাই তারা বেশ কিছু মেগা প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়ন গ্রহণযোগ্যতা তৈরির চেষ্টা করেছিল, তবে তা ব্যর্থ হয়েছে।
বর্তমান সংস্কার কার্যক্রম নিয়ে সেলিম রায়হান বলেন, সংস্কারের চাহিদা বেশির ভাগ সুশীল সমাজ, উন্নয়ন সহযোগীসহ সাধারণ শ্রেণি থেকে এসেছে। তবে বড় রাজনৈতিক দলগুলোর থেকে সেই আগ্রহ নেই। তাই বর্তমান সংস্কারে আলাপ কতটা বাস্তবায়ন হবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে চিন্তার প্রয়োজন খুবই প্রয়োজন। না হলে পুরোনো দুষ্টচক্র থেকে বের হওয়া যাবে না।